福山雅治、映画『新解釈・幕末伝』主題歌「龍」リリース！「“人生のダンス”を表現してみました」
福山雅治が、11月29日に新曲「龍」をデジタルリリースする。
■「あえて脚本を読まないでほしい」というオファーで書き下ろし
「龍」は、ムロツヨシと佐藤二朗がW主演を務める映画『新解釈・幕末伝』の主題歌。
監督の福田雄一をはじめ、映画制作陣からの「あえて脚本を読まないでほしい。福山さんが作りたい『幕末伝』の曲を作ってください」というオファーを受け、2010年11月28日に最終回を迎えた大河ドラマ『龍馬伝』から15年の時を経て“福山流・新解釈”で書き下ろされた。
今回の情報解禁にあわせてジャケットアートワークも解禁となった。
■豪華特典が当たる楽曲ダウンロードキャンペーンも実施
「龍」のデジタルリリースを記念し「ダウンロードキャンペーン」「BROS.／BROS.+／Fモバ会員限定企画レコチョクダウンロードキャンペーン」の実施も決定。
キャンペーン期間中にそれぞれ対象のサービスにて楽曲をダウンロードのうえで応募した人に「龍」オリジナルTシャツ＜White＞や「龍」のアートワークがデザインされた「クリアファイル」「クリアポスター」「ポストカード」など豪華特典が当たる。
さらに、「BROS.／BROS.+／Fモバ会員限定企画レコチョクダウンロードキャンペーン」では、「龍」のロゴがデザインされたオリジナルTシャツ＜Black＞が抽選で100名様にプレゼントされる。
なお、11月22日の『福のラジオ』『地底人ラジオ』にて「龍」のフルバージョンがオンエアされる。ぜひチェックしよう。
■リリース情報
2025.11.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「龍」
■関連リンク
映画『新解釈・幕末伝』作品サイト
https://new-bakumatsu.jp/
福山雅治「龍」特設サイト：
https://fukuyamamasaharu.com/ryu/
福山雅治 OFFICIAL SITE
https://fmsp.amob.jp/