福山雅治、映画『新解釈・幕末伝』主題歌「龍」リリース！「“人生のダンス”を表現してみました」

福山雅治が、11月29日に新曲「龍」をデジタルリリースする。

■「あえて脚本を読まないでほしい」というオファーで書き下ろし

「龍」は、ムロツヨシと佐藤二朗がW主演を務める映画『新解釈・幕末伝』の主題歌。

監督の福田雄一をはじめ、映画制作陣からの「あえて脚本を読まないでほしい。福山さんが作りたい『幕末伝』の曲を作ってください」というオファーを受け、2010年11月28日に最終回を迎えた大河ドラマ『龍馬伝』から15年の時を経て“福山流・新解釈”で書き下ろされた。

今回の情報解禁にあわせてジャケットアートワークも解禁となった。

■豪華特典が当たる楽曲ダウンロードキャンペーンも実施

「龍」のデジタルリリースを記念し「ダウンロードキャンペーン」「BROS.／BROS.+／Fモバ会員限定企画レコチョクダウンロードキャンペーン」の実施も決定。

キャンペーン期間中にそれぞれ対象のサービスにて楽曲をダウンロードのうえで応募した人に「龍」オリジナルTシャツ＜White＞や「龍」のアートワークがデザインされた「クリアファイル」「クリアポスター」「ポストカード」など豪華特典が当たる。

さらに、「BROS.／BROS.+／Fモバ会員限定企画レコチョクダウンロードキャンペーン」では、「龍」のロゴがデザインされたオリジナルTシャツ＜Black＞が抽選で100名様にプレゼントされる。

なお、11月22日の『福のラジオ』『地底人ラジオ』にて「龍」のフルバージョンがオンエアされる。ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.11.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「龍」

