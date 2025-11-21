¡ÖÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤ÎÌ¤Ç¼¶â¤¬¤¢¤ë¡×50Âå½÷À¤«¤é2200Ëü±ßº¾¼è¤«¡¡28ºÐ²ñ¼ÒÌò°÷¤éÃË2¿ÍÂáÊá¡¡º¾µ½450·ï¡ÄÈï³²³Û15²¯±ßÄ¶
¡ÖÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤ÎÌ¤Ç¼¶â¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ½÷À¤«¤é2200Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼ÒÌò°÷¤Î¿¹Àî¹¬µ±ÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤à50Âå¤Î½÷À¤Ë¡ÖÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤Ë¶â¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È±³¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ2200Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¹ÀîÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î²óÀþ¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢¿¹ÀîÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬´ØÍ¿¤·¤¿º¾µ½»ö·ï¤Ï¤ª¤è¤½450·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Èï³²³Û¤Ï15²¯7000Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£