『タイプロ』話題の西山智樹＆前田大輔の新グループ「TAGRIGHT」、ショーケース開催決定
8人組グループ・timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔が結成を目指すグループ・TAGRIGHTのメンバーが、12月末放送の日本テレビ系『シューイチ』（毎週日曜 前7：30〜前10：25）の生放送内で発表される。
【写真】きゅんとする笑顔がたまらない…！西山智樹＆前田大輔撮り下ろしショット
『timelesz project‐AUDITION‐』に挑むも、5次審査で惜しくも敗れ去った西山と前田は“これが最後”という決意で、約半年前から新たなグループ「TAGRIGHT」結成を目指し動き出していた。TAGRIGHTは従来のオーディション形式によるメンバー選抜を行わない珍しいグループとなる。
そんなTAGRIGHTの初お披露目となるショーケースが、2026年1月7日から10日に東京・日本青年館ホールにて4日間全6公演開催されることが決定。『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』と銘打たれたタイトルには、西山と前田が全くの0の状態から1（新グループ＝TAGRIGHT）を作り、その個性（TAG）を初めて披露したいという意味が込められている。
プレデビュー曲披露のほか、TAGRIGHTメンバー1人ずつのキャラクターに迫るスペシャル企画などが予定されており、チケットはきょう21日午後10時30分からオフィシャルファンクラブにて最速先行受付が開始された。
【コメント】
■西山智樹
見てくださるみなさんと同じく、このプロジェクトの結末、グループの形について想像がつかないので、今回のイベントには一層の緊張がありますが、スタートラインに立つ瞬間を皆さんと共有できる幸せを胸に最高のパフォーマンスをお見せできるよう頑張ります！
■前田大輔
「TAGRIGHT」としての初のshowcace イベント、ぜひたくさんの方に見守っていただけるとうれしいです!!グループとしての初めての楽曲も披露させていただきますし、新しいメンバーの「個性＝TAG」が伝わるイベントをたくさん用意していますので、ぜひ楽しみにしていてください!!
