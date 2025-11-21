¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡Û¾¾±ºÍª»Î¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÇòÀ±¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¹Ô¤¤â·è¤Þ¤ê±¿¤â¾å¾º
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÉüÄ´¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£SÈÉ¤Î¾¾±ºÍª»Î¡Ê¹Åç¡Ë¤¬¡¢3ÆüÌÜ4R¤Î°ì¼¡Í½Áª2¤ÇÇòÀ±¡£20¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¾¾ËÜ¡Ëµ®¼£¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1Ãå¤ò³Í¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï20¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤ÏÆó¼¡Í½ÁªA²ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¿Ê½Ð¤â·è¤Þ¤ê¡¢¸¤Éú¤ÎÈÖ¼ê¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ë¡×¡£Î®¤ì¤¬Íè¤Æ¤ª¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤À¡£