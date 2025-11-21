¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó176.2±ß¡¡2Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¡¡Íè½µ°Ê¹ß¤âÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¡ÚÄ¹Ìî¡Û
º£½µ¤Î¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡Ö176.2±ß¡×¤ÇÁ°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö3.8±ß¡×²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¡Ö176±ßÂæ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö2Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
ÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È11·î17Æü»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡Ö176.2±ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÎÙ¤Î¸©¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ºÇ¤â°Â¤¤ºë¶Ì¸©¤Î¡Ö163.1±ß¡×¤è¤êÄ¹Ìî¸©¤Ï¡Ö13.1±ß¡×¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¡ÖÊä½õ¶â¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Íè½µ°Ê¹ß¤âÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£