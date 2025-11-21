【ダサ可愛い】が今季のトレンド♡ おしゃれ上級者な「制服アレンジ」を3つご紹介！

海外の有名インフルエンサーやK-POPアイドルから火がついた“Nerd（＝オタク）スタイル”が今、逆におしゃれなんだとか！そこで今回は、個性的な「制服アレンジ」を3つご紹介します。“ダサい”とされてきたオタクなアイテムでハズす上級者なテクを身につけてみて♡

まずは、制服アレンジから

個性的なディテールで遊んだり、まじめ見えするカラーで知性を薫らせる。

ときには色気のスパイスを少々。そんな知的さとユニークさを兼ね備えた“Nerd”な制服アレンジが新鮮。

Cordinate 制服をビスチエでデコレーション！？

ハズすなら大胆に！アウターにビスチエを重ねちゃうクレバーな発想で自分らしさを表現して。推しがいる幸せな毎日を表現するために、輝くパールとビーズを使ったビスチエを採用♡

グレージャケット風ワンピース 19,910円／RANDA パールビスチエ 3,850円／レトロガール（R1000）バッグ 3,959円／WEGO ハイソックス 990円／靴下屋（Tabio）ローファー 2,699円／GRL

Cordinate 賢く見えるブラウンで知的なわたし♡

アクセ感覚でハイネックトップスにネクタイをくるり。トーンの違うブラウンカラーで全身をまとめれば統一感＆こなれ感を一気にゲット♡

カーディガン 1,999円／GU ハイネックニット 2,750円／エムズエキサイト（R1000）ネクタイ 1,100円／SPINNS スカート 12,100円／COCO DEAL（ココ ディール）ベルト 1,649円、バッグ 4,399円／ともにWEGO ヘアバンド（ニットとセット）19,800円／theVirgins ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）ローファー 10,890円／RANDA

Cordinate 地味But色気。そんな、ちぐはぐを共存させて

アシンメトリーなカットラインを、 軽やかシフォンが包み込むチェックスカートは品行方正でいて、色気たっぷり。ベルトやブーツでピリッと引き締めて媚びない“オタクマインド”をひとさじ。

ネイビーニット 9,790円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）ベルトつきスカート 4,389円／SPINNS  ダテめがね 990円／WEGO エンジニアブーツ 9,800円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

撮影／菊地史（impress+）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）、加藤ナナ プロップス／AWABEES、PROPS NOW

