【ダサ可愛い】が今季のトレンド♡ おしゃれ上級者な「制服アレンジ」を3つご紹介！

海外の有名インフルエンサーやK-POPアイドルから火がついた“Nerd（＝オタク）スタイル”が今、逆におしゃれなんだとか！そこで今回は、個性的な「制服アレンジ」を3つご紹介します。“ダサい”とされてきたオタクなアイテムでハズす上級者なテクを身につけてみて♡

まずは、制服アレンジから

個性的なディテールで遊んだり、まじめ見えするカラーで知性を薫らせる。

ときには色気のスパイスを少々。そんな知的さとユニークさを兼ね備えた“Nerd”な制服アレンジが新鮮。