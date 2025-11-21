¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡¡4ÆüÌÜ¡Û12R¤Ï·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡¾¾°æ¤¬·ãÁö¡¡¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ¡£12R¤ÎÍ¥½¨Àï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¤Ï3¼Ö·ëÂ«¤Î¿ÀÆàÀîÀª¤¬Ãæ¿´¡£·´»Ê¹ÀÊ¿¤Î3Ï¢¾¡¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Å¸³«¸þ¤¯·´»Ê¤ò¿®Íê¡£ÌÜÉ¸¤Î¾¾°æ¤ÏÈ´·²¤ÎÆâÍÆ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ÎÁ°¤ò²ó¤ë°Ê¾å¡¢¼çÆ³¸¢¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¸åÇÚ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¡£´ØÅìÀª¤ËÍ×·Ù²ü¤À¡£
¡¡¡ã1¡ä¿¿¿ù¾¢¡¡¥µ¥É¥ë¼þ¤ê¤òÂçÉý¤Ë¤¤¤¸¤Ã¤Æ1ÁöÌÜ¤è¤ê¤â¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£¼«ÎÏ¡£¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã2¡ä¸¤ÉúÍ¯Ìé¡¡¤·¤Ã¤«¤êµ÷Î¥¤â¹Ô¤Ã¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ì¤¿¡£·Ú¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤±¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã3¡ä¾¾°æ¹¨Í¤¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ§¤á¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÁöÌÜ¤è¤ê¤âÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã4¡äº´¡¹ÌÚÎ¶¡¡¤¤¤¤½¸Ãæ¤Ç¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ß¤¿¤¤¡£¿ÀÆàÀî3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã5¡ä¾¾±ºÍª»Î¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢1Ãå¤ò³Í¤ì¤Æ¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤Û¤É°¤¯¤Ê¤¤¡£¸¤Éú·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã6¡äËÌÄÅÎ±Íã¡¡¹Ô¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µÓ¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤â¤¤¤¤¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã7¡äµÈÅÄÂóÌð¡¡¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê1ÁöÌÜ¤È¤Ï¡ËµÕ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¸«Ä¾¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¿¿¿ù·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã8¡ä»³ÅÄµ×ÆÁ¡¡»ûºê·¯¤¬È´·²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Î¤ª¤«¤²¡£¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£Ã±µ³¡£
¡¡¡ã9¡ä·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤¤½¸ÃæÎÏ¤ÇÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü¤«¤éÈùÄ´À°¤·¤ÆÂÎ¤â¼«Å¾¼Ö¤â¤¤¤¤¡£¾¾°æ·¯¤Ø¡£