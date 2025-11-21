ノア２１日の仙台大会でのシングルトーナメント戦「ノアジュニアＧＰ２０２５」決勝戦で、ＧＨＣジュニアヘビー級王者の高橋ヒロム（３５）がカイ・フジムラ（３０）を下し、優勝。年明け１月１日の東京・日本武道館大会でＡＭＡＫＵＳＡを迎えてＶ３戦を行うことが決定的になった。

この日の第３試合での準決勝でタダスケと対戦したヒロムは「ＴＥＡＭ ２０００ Ｘ」の介入で窮地に追いやられたが、そこに現れたＡＭＡＫＵＳＡの助けで九死に一生。逆転で勝ち進み、決勝でフジムラと対戦した。

試合はトーナメントで近藤修司、ＨＡＹＡＴＡとタテ続けに下克上を果たしたフジムラの勢いに押される場面もあったが、最後は強烈なヒロムちゃんボンバーからＴＩＭＥ ＢＯＭＢ２．５で叩きつけ、３カウントを奪った。

試合後、マイクを持ったヒロムは「新日本プロレス無所属にして、ＧＨＣジュニアヘビー級王者であり、ノアジュニアの顔であるこの俺が、ノアジュニアＧＰを制しました」と勝ち誇る。さらに「ノアにきて『ノアジュニアを味わわせてくれ』と言ってからどれくらいたつかな。もうお腹いっぱいです。ごちそうさまでした…、と言いたいところですが、スイーツは別腹なんでね」としてＡＭＡＫＵＳＡをリングに招いた。

まず、準決勝での手助けを感謝したヒロムは「いろんな理由があるけど、俺はアナタの前に立っていたい。もしよろしければ２０２５年１月１日、日本武道館でこのベルトをかけて戦いませんか？」と挑戦者に指名した。

これにＡＭＡＫＵＳＡは「ヒロム殿。この度の申し出、恐悦至極に存じまする。我がこの場に経つ資格がないことを重々、承知しております。ですが、我の魂が申しております。『この戦いだけは決して引いてはならぬ』と。もはや、恥も外聞も関係ありません。この戦受けるか否かという問いかけ。愚問ではございませんか？」と事実上の受諾だ。

ヒロムは「それではＡＭＡＫＵＳＡさん、アナタとはもうこれでおしまいですね」と不敵に笑い、ヒロムちゃんボンバーで首を刈る。そして大の字になったＡＭＡＫＵＳＡに「なげえな。『はい』か『いいえ』でいいんだよ。佐藤だっけ？ なあ、アンタ、一体何なんだよ。俺の周りをチョロチョロしやがって！」と罵倒。

その上で「ノアジュニアを味わうのはこれで終わりだ。ここからは潰しにいくからな！」とすごんだ。対戦が決定的となったが、このままＡＭＡＫＵＳＡは潰されてしまうのか。