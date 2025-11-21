¤¤¤¸¤á½ÅÂç²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¶µ°÷¸¦½¤ÍÑ»öÎã½¸¤ò¸øÉ½¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÈÊ¸²Ê¾Ê¤¬¼ÂºÝ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®
¤¤¤¸¤á¤Î½ÅÂç»öÂÖ¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ê¤É¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿½ÅÂç²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¸¦½¤ÍÑ»öÎã½¸¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÈÊ¸²Ê¾Ê¤Ï¡¢¹ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤¤¤¸¤á¤Î½ÅÂç»öÂÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î¤¦¤Á32·ï¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢½ÅÂç²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤ä½ÅÂç²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÆÀ¤ëÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Î±°Õ»ö¹à½¸¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁÊ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¼è¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þÊýË¡¤ä¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ°÷¤Ø¤Î¸¦½¤¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤äÁÛÄê¤µ¤ì¤ë²óÅúÎã¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À»öÎã½¸¤âºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï¡Öº£²ó²þ¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¼¨¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÃå¼Â¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£