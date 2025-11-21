細田守監督の最新作映画『果てしなきスカーレット』の世界観をイメージした期間限定のテーマカフェが、映画公開日の21日から東京・渋谷区で開催されています。



細田監督率いる「スタジオ地図」が手がける、4 年ぶりとなる新作アニメーション作品。映画は父を殺された王女・スカーレットが復讐の旅に出る物語です。主人公・スカーレットの声を俳優の芦田愛菜さん（21）が演じ、共に旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）の声を俳優の岡田将生さん（36）が演じています。

■“食”を通じて映画の世界観を体感

映画『果てしなきスカーレット』が21日に公開されることを記念して、開催されたテーマカフェ。“食”を通じて、映画の世界観を体感することができます。

■『果てしなきスカーレット』をイメージしたコラボメニュー

“スカーレットの憎しみや葛藤があふれるシーン”をイメージした、黒いガーリックトマトソースのパスタ『果てしなきスカーレット それは果てしなき復讐の旅』や“スカーレットが大粒の涙を流すシーン”をイメージした、フルーツとゼリーのパフェ『果てしなきスカーレット 愛を知りたい。』、そして“《死者の国》に落ちてゆく王女スカーレット”をイメージした、レモン風味のエルダーフラワードリンク『果てしなきスカーレット 生きるべきか。』のメニューがあります。

■細田監督の過去作品をモチーフにしたメニューも

本作をイメージしたメニューの他に、細田監督の過去作品をイメージしたメニューも登場します。

映画『サマーウォーズ』では登場人物である“小磯健二が「よろしくお願いしまぁぁぁすっ！！」の掛け声とともに、エンターキーを叩くシーン”をイメージしたタコライスが販売。

映画『竜とそばかすの姫』の“ベルがアンベイルされ、オリジンであるすずが現れるシーン”をイメージした、クランベリーソーダも販売されます。ソーダをかけると“何かが起こる”ようです。

その他にも細田監督の映画である『時をかける少女』、『おおかみこどもの雨と雪』、『バケモノの子』、『未来のミライ』をモチーフにしたデザートやドリンクもあります。

■グッズや特典も発売

またグッズとして、細田監督作品の名シーンを使用した、スクエアボトル、マグネット、ステッカー、クリアファイルなどが販売されています。

『果てしなきスカーレット & Memorial Cafe』は11月21日〜12月21日まで開催されています。

（C）2006 TK/FP （C）2009 SW F.P. （C）2012 W.C.F.P （C）2015 B.B.F.P（C）2018 CHIZU （C）2021 CHIZU （C）2025 CHIZU