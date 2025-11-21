女優の森田望智（みさと、29）が21日、自身のインスタグラムを更新し、2027年前期のNHK連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」のヒロインに決まったことを報告。多くの祝福コメントが届いている。

この日行われた会見で念願の朝ドラヒロインに選ばれたことが発表されたが、「2027年度前期 連続テレビ小説『巡るスワン』主人公を務めさせていただくことになりました 脚本はバカリズムさんです」と改めて報告。

「私が一番びっくりしております 顎関節症になりそうなほど開いた口が塞がりません」と驚きを明かし、「朝ドラという大切なバトンをお預かりできること胸がいっぱいです 今まで関わってくださった全てのみなさまに恩返しができるよう、力の限り走り抜きたいと思います どうぞ、よろしくお願いいたします」と決意をつづった。

同作は長野県諏訪市を舞台に、生活安全課で働く警察官が地域の人々と交流を重ねて信頼を集めていく物語。森田は21年の「おかえりモネ」、昨年の「虎に翼」に続く朝ドラ出演となる。

この投稿に共演経験のある女優・鈴木杏が「おめでとうございます たのしみーーーーーーー！」とコメントしたほか、フォロワーからは「再来年まで待ち切れない…楽しみにしています」「モネの野坂さんも虎つばの花江ちゃんも大好きでした ものすごく楽しみにしてます」「花江ちゃんからのファンです！本当嬉しいー！！！」「毎日みさとさん会える嬉しい楽しみ」「これまで頑張ってきた成果ですね ファンとしても感無量です」など祝福の声が続々と寄せられた。