¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤ÏÁªµó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤Î¿·³ã¸©ÃÎ»ö ¡È¸©µÄ²ñ¡É¤Ç¼«¿È¤Î¿®Ç¤Ìä¤¦¡¡ÉÔ¿®Ç¤¤Ê¤é¼¿¦¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡Û
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê¡Ö¸©Ì±¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é11·î21Æü¤Þ¤Ç¤½¤ÎÊýË¡¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£ºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¼«¿È¤ò¿®Ç¤¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«µÄ²ñ¤Î¾ì¤Ç¿®¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤á¤°¤êÃÎ»ö¤¬·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×
²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸©Ì±¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×¤È½é¤á¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤ÏÃÎ»öÁª½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿2018Ç¯¡Ä¹ð¼¨¤Î2ÆüÁ°¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆÍÆþ¤·¤¿ÁªµóÀï¤Ç¤â¡Ä
¡Ö°ÂÁ´À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ä¸©Ì±¤ÎÇ¼ÆÀ¤Î¤Ê¤¤¸Â¤êÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡×
¡Ö³§ÍÍ¤ËÀµ¤Ë¿®¤òÌä¤¦³Ð¸ç¤Ç¡Ê·ëÏÀ¤ò¡Ë·ëÏÀ¤ò¼¨¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×
ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼«¿È¤¬²¼¤¹È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¦¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡ÖÁ´ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÄê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤½¤ì¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¡×
2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹2022Ç¯¤ÎÃÎ»öÁª¤ÎºÝ¤â¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¡Ê3¤Ä¤Î¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¾ðÊó¤Î¶¦Í¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¡¢È½ÃÇ¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼¨¤·¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©Ì±¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢¸©Ì±¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿®¤òÌä¤¦ÊýË¡¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Ä
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¡ÊQ¡¥¸©Ì±¤Î°Õ»×¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÃÎ»ö½¢Ç¤°ÊÍè¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤ß¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤½¤ÎÊýË¡¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯4·î¤ËºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¸©Ì±ÅêÉ¼¾òÎã°Æ¤ò¿³µÄ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»¿À®¡¦È¿ÂÐ¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤Ï¸©Ì±¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£
µÄ°÷¤«¤é¿®¤òÌä¤¦ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡È¿®¤òÌä¤¦¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©Ì±ÅêÉ¼¾òÎã°Æ¤âÈÝ·è¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸©Ì±¤Î¿®¤òÌä¤¦ÊýË¡¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¢£¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×ÎòÂå¼óÁê¤¬ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈÁªµó¡É
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¿ÅÙ¤â¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡È¿®¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤Ð¿®Ç¤¡¦ÉÔ¿®Ç¤¡£Â¸ºß¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ä
¡Ú°ÂÇÜ¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¡Û
¡Ö¹ñÌ±À¸³è¡¦¹ñÌ±·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å¤¤½Å¤¤·èÃÇ¤ò¤¹¤ë°Ê¾å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×
2014Ç¯¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ï¾ÃÈñÀÇÁýÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¤·¤Æ²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤ÆÀÐÇË¼óÁê¤âµîÇ¯¡Ä
¡ÚÀÐÇËÁ°¼óÁê¡Û
¡Ö¿·¤·¤¤Æâ³Õ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬È¯Â¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Æâ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×
¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×ÊýË¡¤È¤·¤ÆÎòÂå¤Î¼óÁê¤¬ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈÁªµó¡É¡£
À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÁªµó¤òÉ½¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄ·è¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¸©µÄ²ñ¤Ç¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×Êý¿Ë ¤½¤Î·Ð°Þ¤Ï¡©
¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¡Ö¿¦¤òÅÒ¤·¤Æ¡×¤ä¡ÖÂ¸ºß¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒQ.¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¤«¤±¤ÆÁªµó¤Ç¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ó
ÃÎ»ö¤â¡ÈÁªµó¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢11·î19Æü¡¢¿·³ã»Ô¤ÎÃæ¸¶»ÔÄ¹¤¬ÃÎ»ö¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÃÎ»öÁª¤ÏÃ±°ì¤ÎÁèÅÀ¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¤Î´´Éô¤â²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤éºÆ²ÔÆ¯ÌäÂê¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤È¸©µÄ¤¬Ä¾ÀÜ¸©Ì±¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¸µÂåÉ½À©¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¸©µÄ²ñ¤ËÌä¤¦¤Î¤¬´ðËÜÀþ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÎ»ö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤¬ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿2016Ç¯¤ÎÃÎ»öÁª¤ÇÌîÅÞ·Ï¸õÊä¤ËÇÔ¤ì¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤éÃÎ»öÁª¤Î¼Â»Ü¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢µÄ²ñ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒQ.ºÆ²ÔÆ¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÎ©¾ì¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÏºÇÂç²ñÇÉ¡£¤¹¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡Ó
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸©µÄ²ñ¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¸©Ì±¤Î»×¤¤¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¸©µÄ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç·ëÏÀ¤ò²¼¤»¤ë¤è¤¦¡¢³ÆÅÞ¤Ë¤ÏÅÞ¤Î·è¤á¤¿Êý¿Ë¤ÇµÄ°÷¤ò¤·¤Ð¤ëÅÞµÄ¹´Â«¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
