º£Ç¯5·î¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î³Ø¹»¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¼«¾Î½Î¹Ö»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î½Î¹Ö»Õ¤ÎÃË(34)¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Ïº£Ç¯5·î15ÆüÌë¡¢Ìó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¤Î·úÊª¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤íÃË¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö·úÊª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Ø¹»¤È¤Î´Ø·¸¤äÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ú¤­Â³¤­ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£