¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡12.29¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ûº´Æ£¿åºÚ¤é½Ð¾ì7Áª¼ê·èÄê¡¡»³¸¶»Ä¤Ã¤¿¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡G1¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢12·î29Æü¤ËÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë7Áª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¿åºÚ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢»ù¶ÌÊË°á¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢µ×ÊÆ»í¡ÊÀÅ²¬¡Ë¡¢ÈøºêËÓ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢ºä¸ýÉö²Ú¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¢ÇßÀîÉ÷»Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢»³¸¶¤µ¤¯¤é¡Ê»³¸ý¡Ë¤Î7¿Í¡£Êä·ç¤ÏÈøÊý¿¿À¸¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡£
¢¦»³¸¶¤µ¤¯¤é
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È·è¾¡¤Î·ë²Ì¤¬¤¢¤ì¡ÊÍî¼Ö¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ï¡¼¥Ã¤È¤Ï´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÉÉÜ¤Ç¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ£±Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤ÉÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Å³Ý¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ä¤«¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤È1¥«·î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£