¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¸¶±Ñè½²Ö¡¡5°Ì¤Ç½µËö¤Ø¡Ö»ä¤â´èÄ¥¤ó¤Ê¤¤¤È¡ª¡×Æ±Ìç¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ë»É·ã
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè2Æü¡Ê2025Ç¯11·î21Æü¡¡°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢13°Ì¤Ç½Ð¤¿¸¶±Ñè½²Ö¡Ê26¡áNIPPON¡¡EXPRESS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î5°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡17ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ÎÂè2ÂÇ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ô¥ó¤Îº¸Ìó1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£³Ú¡¹¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ´»Ò¤â¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È½µËö¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸¶¤ÈÆ±¤¸¤¯Èøºê¾»Ê¤ò»Õ¾¢¤È¤¹¤ëº´µ×´Ö¼ëè½¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤¬³ÎÄê¡£Æ±Ìç¤Î¸¶¤Ï¡Ö½÷²¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤Ä¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¡£»ä¤â´èÄ¥¤ó¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£