元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が21日、自身のX（旧ツイッター）で、一部で報じられた国会議員の歳費（給与）を上げる法改正について見解を語った。

報道によると、国会議員の歳費を月額5万円アップの134万4000円とする歳費法改正案を今国会中で改正する方向で、自民、日本維新の会が調整に入った。また、維新側に配慮し、引き上げ時期は次の国政選挙後になるとも伝えた。これに維新の吉村洋文代表はXで「維新として増額の調整にも入っていないし、議員の報酬を上げるのは「明確に反対」だ」などと投稿。維新は調整に無関係であることを強調し、強く反発した。

橋下氏は記事を引用し、「これはヒデー。政治と金の改革法案も成立させず、公金の扱いも超ゆるゆるなのに」と苦言。「国民の実質賃金アップが先では？」と訴えた。

また、古巣の維新にも「維新は反対表明だけ？維新はかつて大阪市議会の報酬アップ案について騒ぎまくって実際に止めたけど」とハッパをかけた。

別投稿でも「維新の実行力に期待。反対表明だけでなく法案提出の阻止を。維新が実行力を伴う集団であるかが試される第一関門。この阻止ができなければその他の改革もできない」と、反対意見を行動に移すことを期待した。