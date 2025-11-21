º£²ó¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë³¨¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª


▶▶ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à▶▶¥¬¥»¥ó -ÌÀ¼£ÂçÀµ²èÀçëý-

¼Âºß¤·¤¿ÆüËÜ²è¤Î³×Ì¿»ù¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯ÁÔÂç¤ÊÂç²Ï¥í¥Þ¥ó¡ª

»þ¤ÏÌÀ¼£37Ç¯¡¢µþÅÔ¡£¸å¤Ë¾®ÌîÃÝ¶¬¤È¤Ê¤ë¾¯Ç¯¡¦¾®Ìî±ÑµÈ¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ë²è²È¡¦ÃÝÆâÀ´Ë±¤Î²è½Î¤Ç½¤¶È¤ËÎå¤à¤â¡¢¼«¤é¤ÎºÍÇ½¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢ÉÁ¤¯³¨¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤ËÅÚÅÄÇþÑ¢¤È¤Ê¤ëÅÚÅÄ¶âÆó¡£Ç¯Îð¤¬¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âî±Û¤·¤¿²èÎÏ¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò»ý¤ÄÅÚÅÄ¤Ë¡¢¾®Ìî¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¿¨È¯¤µ¤ì¼ÂÎÏ¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£

Ì¿¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é·Ý½Ñ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤¿Æó¿Í¤Î²è²È¡¢ÅÚÅÄÇþÑ¢¤È¾®ÌîÃÝ¶¬¡£ÆüËÜ²è¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿³×Ì¿»ù¤¿¤Á¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢º£¤³¤³¤Ëá´¤ë¡ª

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï²ÏÇ¼º»Ìé»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥¬¥»¥ó -ÌÀ¼£ÂçÀµ²èÀçëý-¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ã¯¤â¤¬Ó¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê³¨¤òÉÁ¤«¤Ê¡Ä¡ª


ËÍ¤âµ¤Ä¥¤é¤ó¤È¡ª


³¨ÉÁ¤­¤ÏÂÎ¤¬»ñËÜ¤ä¤¾


¤É¤ó¤Ê·Á¤¬°ìÈÖ¹ç¤¦¤ó¤ä¤í


¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¡Ä


¤½¤Î²èÉ÷¤Ï¤Þ¤ë¤Çó¬¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿


ËÍ¤ÏÍ¼Æü¤òÉÁ¤³¤¦¤«¤È


·¿¤«¤¡¡Ä


É¾²Á¤µ¤ì¤ë³¨¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ä


Ãø¡á²ÏÇ¼º»Ìé»Ò¡¿¡Ø¥¬¥»¥ó -ÌÀ¼£ÂçÀµ²èÀçëý-¡Ù