¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û11·î22Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¶½Ì£¤ò¤Ò¤«¤ì¤½¤¦¡£Î¹¹Ô¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿Æü¤Ç¤¹¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡£²áµî¤ÎÂÎ¸³¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡½Å¤¤¹ø¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¡£ÌµÍý¤»¤º¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î»ö¤À¤±ÊÒÉÕ¤±¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹¤È»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤»ö¤â°¤¤»ö¤â¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡¢¤È»×¤¨¤½¤¦¡£
¡¡¿´¤ËÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿Ž¡¤½¤ÎÊÉ¤ò²õ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦Ž¡¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤óŽ¡