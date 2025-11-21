２１日に東京ドームで行われた長嶋茂雄・読売巨人軍終身名誉監督のお別れの会では、巨人や米大リーグ・ヤンキースで長く中軸打者を担ったまな弟子の松井秀喜さん（５１）らが惜別の思いを伝えた。

「関係者の部」式典で、松井さんは王貞治さん（８５）に続いて登壇。３３年前のこの日、ドラフト会議で長嶋さんが４球団競合の末、自身の交渉権獲得のくじを引き当てたことに触れ、「当時の背番号は３３番でしたね。私をジャイアンツに導いてくださいました」と振り返った。

さらに、目の前の祭壇が、東京ドーム中堅の守備位置に設置されたことについて「ちょうど３３年後の今日、監督が私の守備位置に指定し、私がいつも守ったセンターからお別れの言葉を伝えている。そんないくつかの偶然さえも必然の運命なのではないかと感じるほど、監督とのご縁はかけがえのないものだった」と語った。

東京ドームの小部屋で、長嶋さん宅で、米大リーグ移籍後はニューヨークでも行った２人きりでの素振り指導に思いをはせた松井さん。「胸を張って『自分の師は長嶋茂雄だ』と言える幸せをありがとうございました」と感謝は尽きなかった。

松井さん、王さんのほか、俳優の北大路欣也さん（８２）が登壇。式典では高市首相（６４）、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）、日米球界で活躍したイチロー（本名・鈴木一朗）さん（５２）が追悼のビデオメッセージを寄せ、俳優の松嶋菜々子さん（５２）が、「長島茂雄選手を讃（たた）える詩」（サトウハチロー作）を朗読した。

ゆかりの品々に見入る

東京ドームでは、長嶋さんのプレー写真の展示や壁面装飾が行われたほか、ユニホームやバット、ヘルメットなどのゆかりの品々も並べられ、来場者が見入っていた。

午後２時３０分に開場した「一般の部」には、全国から長嶋ファンが集まった。

東京都中央区の会社員男性（４２）は、巨人が２０００年にリーグ優勝を決めた試合で購入したという背番号３のユニホーム姿で来場した。「『ファンあってのプロ野球』という長嶋さんの姿勢を現役選手に引き継いでほしい」と期待を寄せた。

３年前に亡くなった夫の遺影を持参したのは、兵庫県猪名川町の女性（７７）。夫婦で長嶋さんの引退試合の動画を何度も見たといい、「今日は主人もお別れを言っている気がする。私たちにたくさんの感動をありがとう」と涙を拭った。

福島県須賀川市から祖父母と訪れた小学４年の男児（１０）は、祖父から長嶋さんの活躍を聞き、約１年前から野球を始めたという。「たくさんのファンが集まり、すごい人と改めて感じた。僕も一流の選手になりたい」と力を込めた。