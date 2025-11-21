¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWA¡¡GHC²¦¼Ô¡¦°ðÂ¼°¦µ±¤Ë¸µÆüÄ©Àï¤Ø¡ÖÂ¤ÎÊý¤â£±·î£±Æü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼£¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢£²£±Æü¤ÎÀçÂæÂç²ñ¤Ç¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¡¡£É£Î£Á£Í£Õ£Ò£Á¡Ê°ðÂ¼°¦µ±¡á£³£³¡Ë¤¬À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤ò²¼¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¶µÜ¤«¤é¼ó¤Ø¤Î½¸Ãæ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿°ðÂ¼¤Ï½ù¡¹¤Ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢¼ó¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ë¡¼¤ä¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÌåÀä¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤Î¤µÃæ¡¢²ÖÆ»¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬£Ï£Ú£Á£×£Á¤À¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤¤¤¿À¶µÜ¤ÏÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤º¡¢°ì½ÖÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹¥µ¡¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿°ðÂ¼¤¬È¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤ò¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ç¤Ö¤óÅê¤²¤ÆµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤ÏÌµÁÐ¤«¤é£Ä£É£Ó£Ã£È£Á£Ò£Ç£Å¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°ðÂ¼¤ÏÀ¶µÜ¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡ÊÅ·ºÍ¡Ë¤Ç¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê¶þ¶¯¡Ë¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥É¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼À¶µÜ¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ê¾Ð´é¡Ë¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤âÊý½®¥·¥Ã¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¤¥º¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ä¡×¤È¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò»ØÌ¾¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬£Ï£Ú£Á£×£Á¤À¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¡Ä¥¤¥º¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼£Ï£Ú£Á£×£Á¡ª¡ª¡×¤È¼«¤é¶«¤Ö¤È¡Ö¥³¥ó¥°¥é¥Á¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡¡°ðÂ¼¤µ¤ó¡£¥¤¥ä¡¼¡¢º£Æü¤âÇ®¤¯¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Ç¥Õ¥§¥¢¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÊÀµ¡¹Æ²¡¹¡Ë¤ÊÁÇÅ¨¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê°ðÂ¼¤µ¤ó¤Ë¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¼õÂú¤¹¤ë¡£
¡¡°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤¬¤Û¤«¤Ë¤¤¤¿°ðÂ¼¤¬ÌÜ¤ò±Ë¤¬¤»¤ë¤Î¤òÌµ»ë¤·¤Æ£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Î¥¢¤ËÆþÌç¤·¤Æ°ÊÍè¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤ÊÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿°ðÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¤Æ°ðÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈàÝæ¤Å¤á¤òÆÀ¤¿¿ÍÆÃÍ¤Î¤Û¤Û¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºßº¸Â¤Î¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥±¥¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¤Ë¼£¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÊÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥Î¥¢¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë°ðÂ¼¤â¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼£Ï£Ú£Á£×£Á¡£¥ß¡¼¤Ï¥æ¡¼¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¾¯¤·µ¿¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥ß¡¼¤¬¥Í¥¯¥¹¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥æ¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÎÀµÄ¾¤Ê¿´¤ò¥ß¡¼¤Ï¥È¥é¥¹¥È¡Ê¿®ÍÑ¡Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ÆÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¤«¤é¤Ï´¶¼Õ¤Î¥Ï¥°¤òÁ°¸å¤«¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ·Ú¤ä¤«¤ËÁö¤Ã¤Æµ¢¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿°ðÂ¼¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤Î¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡ÊÌû²÷¡Ë¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ê³èÆ°Åª¡Ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ê³Ú¤·¤ß¡Ë¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö°ðÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ¤´»ØÌ¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆ±¤¸ÎÀ¤Ç½»¤ó¤À¤ê¤È¤«¡¢Æ±¤¸³ø¤ÎÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤´ÈÓ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î±óÀ¬¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥Þ¥Ö¥À¥Á¤À¤È¤À¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãç¤Î¤¤¤¤´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤Þ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÂç¥±¥¬¤·¤¿Â¤ÎÊý¤â¡¢£±·î£±Æü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼£¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡×¡£
¡¡ËÜÅö¤ËÈà¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£