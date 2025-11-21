今年、大きな話題となった「timelesz project‐AUDITION‐」に挑むも、5次審査で惜しくも敗れ去った西山智樹と前田大輔は “これが最後”という決意で、約半年前から新たなグループ結成を目指し動き出していた。そのグループ名は【TAGRIGHT】（読み：タグライト）。「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。

TAGRIGHTは従来のオーディション形式によるメンバー選抜を行わない珍しいグループ。今年6月から西山と前田は、様々な音楽の現場やSNSを通じて煌めく才能の持ち主を探し、自ら連絡を取って足を運び、熱い想いを直接伝え、相手がそれに応えてくれるかどうか…というやり方で新メンバー候補を集めてきた。

その後、候補となった仲間と共に、曲作りや振り付け、ヴォーカルやダンストレーニングで汗を流しながら合宿を繰り返し、最終的なメンバーが2025年末に決定する。言わばDIYのような手作りで2人は新たなダンスボーカルグループを結成しようとしているのだ。

そんな西山・前田の挑戦に、日本テレビ系「シューイチ」の取材班が完全密着することが決定！TAGRIGHTが誕生するまでの過程をとらえたドキュメンタリー「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」を、11月30日（日）から日曜日の「シューイチ」（毎週日曜あさ7時30分〜10時25分）で全6回放送する（※一部地域を除く）。YouTube 日本テレビ公式チャンネルでは、「シューイチ」放送版を見逃し配信予定。

約半年間、自らメンバー候補者を探し、悩み、苦しみながら新グループ作りを続けてきた西山・前田が、果たして誰を“共に夢に向かって歩む”仲間としてTAGRIGHTに迎えるのか？新グループとその全メンバーが今年12月末の「シューイチ」生放送内で発表されることも決定した。

また、Huluでは「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」Hulu完全版（全10話）を独占配信することが決定。グループに密着すること約半年、Hulu完全版ではプロジェクトの全貌が明らかとなる。

【西山智樹 コメント】

今回「最後の挑戦」という覚悟で臨むメンバー探しの過程をこうしてドキュメンタリーとしてより多くの方に届けられることがすごく嬉しいです。

候補の皆や僕達2人がこれまで歩んできた道を正解にするためにも、ぜひ成長の軌跡を見届けてください！

【前田大輔 コメント】

皆さま大変お待たせしました！！

「TAG SEARCH」が始動し、メンバー集めを始めてから約半年が経ち、遂に「TAGRIGHT」として、グループ結成するまでの軌跡を追ったドキュメンタリーの放送・配信が決定いたしました！！

メンバーを集めていく過程だったり、裏側のストーリーをぜひお楽しみください！！

どの候補生も皆がそれぞれ色々な経験をして、悔しい思いを背負って来た分、本当に素敵な才能を持っていて、最高の子達ばかりなので、是非この番組を通して皆の魅力を見つけて、沢山応援してくださると嬉しいです！！

どんな反応になるのか楽しみです！！

【プロフィール】

●西山智樹（にしやまともき）

2000年2月23日生まれ、東京都出身。大学卒業後レコード会社に就職するも、アーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加するも落選。アーティストへの夢を追いかけダンスインストラクターとして活動する中、「timelesz project‐AUDITION‐」に参加、透明感のある歌声とR&Bを得意とする表現力・色気のあるダンスで注目を集めた。

●前田大輔（まえだだいすけ）

2000年8月30日生まれ、富山県出身。高校生の頃にダンスに興味を持ち、韓国の大手事務所に練習生として所属するも、契約が終了。その後、BMSG主催のボーイズグループオーディション「MISSIONｘ2」に参加するも合宿一次審査で落選。ダンスや歌を練習し続ける傍ら、テレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い、「timelesz project‐AUDITION‐」に参加。長い手足を活かしたダイナミックなダンスや、明るくユーモアあふれる性格で、多くのファンを魅了した。

【「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」放送概要】

地上波放送

・放送：日本テレビ系「シューイチ」 内

・放送開始日時：2025年11月30日（日）あさ7時30分〜10時25分 ※一部地域を除く

・放送回数：全6回

※シューイチ（日曜）での放送となります。生放送番組のため、放送内容が急遽変更になる場合がございます。

オンライン動画配信

≪Hulu≫

「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」 Hulu完全版独占配信（全10話）

・配信開始日時：2025年11月30日（日）あさ10時25分〜独占配信スタート

※以降、最新エピソードを第6話までは毎週日曜あさ10時25分〜、第7話以降は、毎週日曜0時（土曜24時）〜独占配信

※シューイチ（日曜）の放送休止や放送内容の変更に伴い、当該週のHulu完全版の配信を休止する場合がございます。

https://www.hulu.jp/tagright

≪YouTube≫

日テレ公式チャンネルにて「シューイチ」放送版を見逃し配信予定

https://www.youtube.com/@nittele