アウトドア収納の定番TRUNK CARGOに、新色のクリアとクリアブラックが登場した。今回のクリアタイプは「TC-50S」（税込4,980円） と「TC-50S LOW」（税込4,480円） の2サイズ展開。透明になったことで中身がひと目で分かり、キャンプでも防災でも日常でも扱いやすさがぐっと上がった“ささやかな進化”だ。

老舗メーカーの技術が支えるタフさ

トランクカーゴはもともと、車の荷台に積むための車載収納ボックスとして登場した。無骨でシンプル、積みやすくて頑丈。この、道具としての正しさがキャンパーたちの間で話題となり、一気にヒットした。

製造するリス株式会社は、家庭用品から業務用まで幅広いプラ製品を手がける老舗メーカー。誰もが知る某大手雑貨店ブランドの「白い頑丈なボックス」の製造にも深く関わるなど、業界では技術力に定評がある。

そのノウハウが活きているからこそ、クリア素材になっても100kg耐荷重のタフさはそのまま。アウトドア用途にも家の中でもガンガン使える安心感がある。

“見える収納”は便利すぎる

今回のクリアタイプは、中身が見えるというシンプルだけど革命的なメリットを手に入れた。

イベントや展示会のユーザー調査で「フタを開けないと中身が分からない」という声が多かったことが開発のきっかけだという。実際、これは想像以上に便利だ。キャンプの荷物は細かいギアが多く、どのボックスに何を入れたか意外と忘れがち。クリアなら一発で分かる。

防災備蓄との相性も抜群で、ローリングストックの管理もラクになる。デザインがシンプルだから、玄関やリビング横など見える場所に置きっぱなしでも成立するのもありがたい。

さらに、クリアならではの遊び方もある。LEDランタンを中に入れると、ボックス全体がふんわり光る照明テーブル・照明チェアに変身。これがキャンプの夜に驚くほど合う雰囲気で、個人的にかなり気に入っている使い方だ。

変わらぬモジュール性とタフさ

クリアカラーになっても、トランクカーゴの本質であるタフさと使い勝手は変わらない。イスとして腰掛けたり、ちょっとしたテーブル代わりに使ったりしてもまったく問題ない。フタは大きめのバックルでしっかりロックできるため、倒しても外れにくく、中身がこぼれる心配がないのも従来どおりだ。

急な雨やホコリの侵入を防ぐ防滴構造も備えており（※完全防水ではない）、屋外での使用でも安心感がある。

さらに、既存カラーのラインナップと同じモジュール規格で設計されているため、従来のトランクカーゴと積み重ねて使うことも可能。クリアタイプだけを揃えても、手持ちのカラーと混ぜても、統一感のある収納が組めるのは嬉しいポイントだ。

Source: TRUNK CARGO