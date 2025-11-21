ºÇÂç¿ÌÅÙ6¼å ¿À¾ëÃÇÁØÃÏ¿Ì¤«¤é11Ç¯ µ²±¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á ¡ÖºÒ³²¥¢ー¥«¥¤¥ÖÅ¸¡×¡ÚÄ¹Ìî¡¦ÇòÇÏÂ¼¡Û
¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤ËºÇÂç¿ÌÅÙ6¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡Ö¿À¾ëÃÇÁØÃÏ¿Ì¡×¤«¤é22Æü¤Ç11Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ïµ²±¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ËÌ°ÂÆÞ·´¡¦ÇòÇÏÂ¼¡£11Ç¯Á°¤Î2014Ç¯11·î22Æü――¡£
¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¿À¾ëÃÇÁØÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£Ä¹Ìî»Ô¤È¾®Ã«Â¼¡¢¾®ÀîÂ¼¤Ç¡ÖºÇÂç¿ÌÅÙ6¼å¡×¡¢ÇòÇÏÂ¼¤È¿®Ç»Ä®¤Ç¡Ö¿ÌÅÙ5¶¯¡×¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¡Ö46¿Í¡×¤¬½Å·Ú½ý¡£¡Ö2400ÅïÍ¾¤ê¡×¤Î½»Âð¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÇÏÂ¼Ìò¾ì¤È¾®Ã«Â¼¤Î»ÜÀß¤Ç¤ÏÈïºÒ¤·¤¿µ²±¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖºÒ³²¥¢ー¥«¥¤¥ÖÅ¸¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ºÒÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤äÃÏ¸µ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëËÉºÒ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿½»Ì±¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤È¤¤¤¦¤«11Ç¯¤â·Ð¤Ä¤ó¤À¤Í¡×
¡ÖËÜÅö¤ÏÈòÆñ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¹¤Î²¼¤ËÀø¤ë¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£2ÅÙ¤Èµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ÍÂç¤¤¤¤³¤È¤Ï¡×
¤³¤ÎÅ¸¼¨°Ê³°¤Ç¤âÇòÇÏÂ¼¤È¾®Ã«Â¼¤Ç¤Ï¡Ö¿ÌºÒ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ÇÈÄ¤ò³ÆÃÏ¤ËÀßÃÖ¤·¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ÎÈïºÒÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¤äÊ¸¾Ï¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÇÏÂ¼Ìò¾ì ÉðÅÄ°ìÇÏ¼çºº
¡ÖÍ»ö¤ÎºÝ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ãÃÙ¤¤¤Î¤Ç¾ïÆüº¢¤«¤éÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¤³¤Î¡ÖºÒ³²¥¢ー¥«¥¤¥ÖÅ¸¡×¤Ï12·î1Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£