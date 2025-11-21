¼Ó±É»Ò¡¡¼«¿È¤ÎËÜÌ¾¤ò¹ðÇò¡¡ÄÁ¤·¤¤Ì¾»ú¤ËSnow¡¡Man¥á¥ó¥Ð¡¼¾×·â¡Ö¤¨¤Ã!?¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê39¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤½¤ìSnow¡¡Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎËÜÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¡Ö¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬¤á¤á¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤Ç¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡²èÌÌ¤Ë¤Ï¼Ó±É»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡ÖÆ»µÙÏ¡¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤Ì¾»ú¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖÆ»µÙÏ¡!?¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤ìËÜÌ¾¤Ç¤¹¡£»ä¤âÆ»µÙ¼Ó±É»Ò¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ðÇò¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¡ÖÆ»µÙ¤µ¤ó!?¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£