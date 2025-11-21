¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ö¤¯¤Ã¤½¡¼¡¢¥è¥É¥Ð¥·¤Ç¡Ä¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¼º¸ú¤òÌÀ¤«¤¹¤â¡¡¤½¤Î³Û¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÁêÅö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê69¡Ë¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤¯¤Ã¤½¡¼¡×¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¤¯¤Ã¤½¡¼¡¢¥è¥É¥Ð¥·¤Ç30,000¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¼º¸ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê²ù¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¼º¸ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡32,133¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥è¥É¥Ð¥·¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤«¤é2Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Ï±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÁêÅö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤¤Ä¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÃù¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°»È¤¦¤¬Å´Â§¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤ì¤¬ÌÙ¤±¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡¡¥é¥¸¥ª¤ÇÌÌÇò¥È¡¼¥¯¤ËÂØ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£