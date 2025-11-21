ドル高円安の調整強まる展開＝ロンドン為替概況



東京午後からの調整が続き、ロンドン市場でドル円は１５６円５０銭台まで売りが出た。東京市場で片山財務相が「為替介入は選択肢として考えられる。介入は対応策の一つとして含まれる」「過度な為替変動生じた場合適切な措置講じる、日米財務相共同声明に沿って適切に対応」などと発言。これまでよりも厳しい円安けん制を行ったことも、円買いの材料となった。東京市場では１５７円００銭台までと下がると買いが出る展開が継続していたが、ロンドン勢が本格参加してきて１５７円の大台を割り込むと、ストップロス注文を巻き込んでドル売り円買いとなり、１５６円５０銭台を付けた。下げ一巡後はドル買いが入ったが１５７円００銭前後が重くなり、再び１５６円５０銭台を付けるなど、上値の重い展開。もっともこの時間帯は１５６円５０銭台での買いを崩せておらず、１５６円台後半推移となった。



前日の市場で１８２円台を一時付けたユーロ円は、少し調整が入って１８１円台での推移。上値の重い展開も東京市場では１８１円３０銭前後がしっかりとなっていた。ドル円の１５６円台への売りもあって安値を更新すると１８１円００銭も割り込んで売りが加速。フランス、ドイツやユーロ圏の製造業購買担当者景気指数（PMI）の弱さを受けたユーロ自体の売りも加わり、１８０円３０銭前後を付けている。



ユーロドルはドル円などでのドル安に１．１５５０を超える動きも、その後PMIを受けたユーロ売りもあって１．１４９７と１．１５の大台を割り込む場面が見られた。



ポンド円は東京午前の２０６円ちょうどを挟んでの推移から東京午後には上値が重くなり、ロンドン市場に入っての円買い加速で２０５円を割り込む動きを見せた。その後少し戻したが、英PMIが製造業こそ予想及び前回を上回ったが、サービス業が予想を大きく下回ったことでポンド売りが再開され、２０４円３８銭までと、東京午前から１円６０銭強の大きな下げとなっている。



ポンドドルはロンドン序盤はドル安の動きに１．３１台を付ける動きも、その後のポンド円の下げと英PMIを受けたポンド売りに１．３０３９を付けた。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト