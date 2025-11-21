¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÁíºÛ¡¡Ã»´üÅª¤ËÍø²¼¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë
º£¸å¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò2%¤È¤¤¤¦Ä¹´üÌÜÉ¸¤Ë»ýÂ³Åª¤Ë²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ºÇÂç¸ÛÍÑ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë²áÅÙ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¶âÍ»À¯ºö¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÁ¼ÃÖ¤è¤êÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð´öÊ¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤ä°ú¤Äù¤áÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÃæÎ©¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë¶á¤Å¤±¡¢2¤Ä¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ã»´üÅª¤Ë¥Õ¥§¥Ç¥é¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê£Æ£Æ¡Ë¶âÍø¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤é¤ËÄ´À°¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
