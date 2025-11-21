¥í¡¼¥Þ¤Ç³ð¤¨¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤È¡¢½©¤Î»ä¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢»ö¾ð
»×¤¤½Ð¤Î¥í¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò»£±Æ
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Ä¾¤·Ãæ¤Î¼Ì¿¿
10·î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¸å¤í»Ñ¤Î¥±¥¢¤Ï1¥ö·îÁ°¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1.¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¡ÖHIKARI¤ä¤Ç¡×¤µ¤ó¤ÎYouTube¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü10Ê¬¤Û¤É¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Û¤°¤¹¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò·ÑÂ³¡£²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ·ìÎ®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»ÑÀª¤â¤¹¤Ã¤ÈÀ°¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥Å·»È¤Î±©¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤¿¤¤¡ªÇØÃæ¤Î¡È¤Ò¤È¼ê´Ö¥±¥¢¡É
¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖStridex¡×¡Ê¥µ¥ê¥Á¥ë»À2%¡Ë¤ÇÇØÃæ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¿¡¤¼è¤ë¥±¥¢ ¤ò½¬´·¤Ë¡£
¥µ¥ê¥Á¥ë»À¤Ï¡¢ÌÓ·ê¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Èé»é¤ä³Ñ¼Á¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëBHAÀ®Ê¬¡£ÇØÃæ¤Î¤¶¤é¤Ä¤¤ä¾®¤µ¤Ê¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¤¤ÌÌÀÑ¤ÎÇØÃæ¥±¥¢¤ÈÁêÀ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËStridex¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢»É·ã¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£
Â³¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢È©¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¡£´¥Áç¤Ë¤è¤ëÈé»é¤ÎÍð¤ì¤âËÉ¤²¤Æ¡¢È©¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥¿©À¸³è¤Ï·Ú¤¯Ä´À°
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤âÂç¹¥¤¤ÊÈ¯¹Ú¿©ÉÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÁ°¤Î¿ô½µ´Ö¤Ï¡¢·Ú¤¤¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÏÂ¿©Ãæ¿´¤Î¿©À¸³è¤Ë¡£¤ª¼ò¤È¾®Çþ¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¡¢¤à¤¯¤ß¤¬¥¹¥Ã¤È°ú¤¤¤ÆÈ©¤Î¤æ¤é¤®¤âÍî¤ÁÃå¤¤ä¤¹¤¯¡¢¡È±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¡É ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿Ä´À°¤Ç¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ì»®¡£
¥í¡¼¥Þ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTrattoria Pennestri¡×¤ÎHerbs and mushrooms rustic frittata
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯·Ú¤á¤Î¿©»ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤È¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î¹¤Î¿©»ö¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¡£»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ã¤È´Ë¤ó¤À¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥í¡¼¥Þ¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢¤Ò¤È»®¤´¤È¤Ë¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖHerbs and mushrooms rustic frittata¡Ê¥Ï¡¼¥Ö¤È¤¤Î¤³¤ÎÅÄ¼ËÉ÷¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡Ë¡×¡£
¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÍñÎÁÍý¤Ç¡¢¶ñºà¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¸ü¾Æ¤¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¼å²Ð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Íñ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¸Ç¤Þ¤ê¡¢»ÝÌ£¤¬¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤Î¤³¤Î¡Ö¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¡×¤È¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤¬Íñ¤Î¥³¥¯¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì£¤ï¤¤¤Ë¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇËÑ¤Ê¤Î¤ËË¤«¤Ç¡¢¡Ö²È¤Ç¤âºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â»×¤Ã¤¿°ì»®¡£Î¹Àè¤Ç¡È¤Þ¤¿ºî¤ê¤¿¤¤ÎÁÍý¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¹ñ¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ø°ì»þµ¢¹ñ¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂçÎÌ»ý»²¡ª
»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á
¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î»£±Æ¸å¤Ï¡¢´§º§Áòº×¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Ø°ì»þµ¢¹ñ¡£Åìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏÊý¤Ë¤â°ÜÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢³°¿©Â³¤¡õ¿çÌ²¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤º¤Ë²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÎ¹»ÅÍÍ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡É ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹Ãæ¤ÏÄ²¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÏÌÈ±Ö¤âÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤âÍê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ôµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¡¦Î¹¤Î¤ª¼é¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Õ
1¡¥ ¥µ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼
°ßÄ²¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡£¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¹Àè¤Ç¤â¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¥ê¥º¥à¡É¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
2¡¥ ¤¢¤ª¤Ä¤Ö¡Ê¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¡Ë
ÌîºÚÉÔÂ¤Î¿´ÇÛ¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¡õ¿©ÊªÁ¡°Ý¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
3¡¥ HACCI ¥³¥é¡¼¥²¥ó¥É¥ê¥ó¥¯
°ÜÆ°Â³¤¤ÎÈè¤ì¤¿Æü¤Ë¡£È©¤âµ¤Ê¬¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È¾å¸þ¤¤Ë¡£
4¡¥ ¥é¥¯¥È¥Ó¥Õ¡Ê¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë
Íð¤ì¤ä¤¹¤¤Ä²Æâ´Ä¶¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
5¡¥ ¥Ó¥¿¥ß¥óD
Æü¾È»þ´Ö¤Î¾¯¤Ê¤¤»þ´ü¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡£ÌÈ±Ö¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë¡£
6¡¥ ¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ë¡¼ ¥í¥¼¥ó¥¸
¹¢¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤¿¤¤Æü¤Ë¡£¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¡£
¼«Ê¬¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÀè²ó¤ê¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÎ¹¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ï¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë°·¤¦»þ´Ö¤¬Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
º£·î¤â¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¼«Ê¬Ëá¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë♡