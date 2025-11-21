西山智樹＆前田大輔、新グループ名は“TAGRIGHT”「シューイチ」で密着ドキュメンタリー放送決定＆新メンバーは25年末に発表【TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦】
【モデルプレス＝2025/11/21】西山智樹と前田大輔が約半年間にわたって新メンバーを探すドキュメンタリー「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」（全6回）が、11月30日より日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）にて放送されることが決定した（※一部地域を除く）。
2025年、大きな話題となったtimelesz（タイムレス）追加メンバーを募集する「timelesz project‐AUDITION‐」に挑むも、5次審査で惜しくも敗れ去った西山と前田は“これが最後”という決意で、約半年前から新たなグループ結成を目指し動き出していた。そのグループ名は「TAGRIGHT」（読み：タグライト）。「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。
TAGRIGHTは従来のオーディション形式によるメンバー選抜を行わない珍しいグループ。6月から西山と前田は、様々な音楽の現場やSNSを通じて煌めく才能の持ち主を探し、自ら連絡を取って足を運び、熱い想いを直接伝え、相手がそれに応えてくれるかどうか…というやり方で新メンバー候補を集めてきた。その後、候補となった仲間と共に、曲作りや振り付け、ヴォーカルやダンストレーニングで汗を流しながら合宿を繰り返し、最終的なメンバーが2025年末に決定する。言わば“DIY”のような手作りで2人は新たなダンスボーカルグループを結成しようとしている。
そんな西山・前田の挑戦に、日本テレビ系「シューイチ」の取材班が完全密着することが決定。約半年間、自らメンバー候補者を探し、悩み、苦しみながら新グループ作りを続けてきた西山・前田が果たして誰を“共に夢に向かって歩む”仲間としてTAGRIGHTに迎えるのか。新グループとその全メンバーが12月末の「シューイチ」生放送内で発表されることも決定した。また、Huluでは完全版（全10話）を独占配信することが決定。グループに密着すること約半年、Hulu完全版では、プロジェクトの全貌が明らかとなる。（modelpress編集部）
今回「最後の挑戦」という覚悟で臨むメンバー探しの過程をこうしてドキュメンタリーとしてより多くの方に届けられることがすごく嬉しいです。候補の皆や僕達2人がこれまで歩んできた道を正解にするためにも、ぜひ成長の軌跡を見届けてください！
皆さま大変お待たせしました！！「TAG SEARCH」が始動し、メンバー集めを始めてから約半年が経ち、遂に「TAGRIGHT」として、グループ結成するまでの軌跡を追ったドキュメンタリーの放送・配信が決定いたしました！！メンバーを集めていく過程だったり、裏側のストーリーをぜひお楽しみください！！どの候補生も皆がそれぞれ色々な経験をして、悔しい思いを背負って来た分、本当に素敵な才能を持っていて、最高の子達ばかりなので、是非この番組を通して皆の魅力を見つけて、沢山応援してくださると嬉しいです！！どんな反応になるのか楽しみです！！
【地上波放送】
放送：日本テレビ系「シューイチ」 内
放送開始日時：11月30日（日）あさ7時30分〜10時25分 ※一部地域を除く
放送回数：全6回
※シューイチ（日曜）での放送となる。生放送番組のため、放送内容が急遽変更になる場合あり。
【オンライン動画配信】
＜Hulu＞
「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」Hulu完全版独占配信（全10話）
配信開始日時：11月30日（日）あさ10時25分〜独占配信スタート
※以降、最新エピソードを第6話までは毎週日曜あさ10時25分~、第7話以降は、毎週日曜0時（土曜24時）〜独占配信
※シューイチ（日曜）の放送休止や放送内容の変更に伴い、当該週のHulu完全版の配信を休止する場合あり。
＜YouTube＞
日テレ公式チャンネルにて「シューイチ」放送版を見逃し配信予定
