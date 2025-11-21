¸øÌ±ÅêÉ¼¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁªµó¤È¤ÎÆ±Æü¼Â»Ü¤ò²Ä·è¡¡ÌîÅÞ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç¡¡Î©Ë¡±¡¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÎ©Ë¡±¡±¡²ñ¡Ê¹ñ²ñËÜ²ñµÄ¡Ë¤Ï21Æü¡¢¸øÌ±ÅêÉ¼¡Ê¹ñÌ±ÅêÉ¼¡¦½»Ì±ÅêÉ¼¡Ë¤òÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁªµó¤ÈÆ±Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¸øÌ±ÅêÉ¼Ë¡²þÀµ°Æ¤òÌîÅÞ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£
¸øÌ±ÅêÉ¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁªµó¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¡Ö2Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢8·îÂè4½µÅÚÍËÆü¡×¤Î¼Â»Ü¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó²Ä·è¤µ¤ì¤¿²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¼çÌ³µ¡´Ø¤Ï¸øÌ±ÅêÉ¼°Æ¤Î¸ø¹ð¸å3¡Á6¥«·î°ÊÆâ¤ËÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤³¤Î´ü´ÖÆâ¤ËÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁªµó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁªµó¤ÈÆ±Æü¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£
²þÀµ°Æ¤ÏÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞÎ©Ë¡±¡ÅÞÃÄ¡ÊµÄ°÷ÃÄ¡Ë¤ä¹ñÌ±ÅÞ¤Î°ìÉôµÄ°÷¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê²¦¾µÃæ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
