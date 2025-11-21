ÍûÃóÆüÂåÉ½¡¢ÆüËÜÇÀ¿å»ºÉÊ¤Î¡ÖÇúÇã¤¤¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÅìµþ¡¢¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è¤ÎÍû°ïÍÎ¡Ê¤ê¤¤¤Ä¤è¤¦¡ËÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤Ï21Æü¡¢ÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¿å»ºÉÊ¤ò¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤·¤ÆÆüËÜ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÍûÂåÉ½¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È¶¯Ä´¡£ÂæÏÑ¤ò°¦¤·¡¢»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤¿ÌÜÅª¤ÏÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¡£ÂæÆüÍ§¹¥¤ò½Å»ë¤¹¤ëÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤¬º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶¦¤ËÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤òÇúÇã¤¤¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÃæ¹ñ¤¬2021Ç¯¤ËÂæÏÑ»º¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÍ¢Æþ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿ºÝ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÂæÏÑ»º¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëºÇÂç¤ÎÇã¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£ÂæÏÑ»º¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¤Ç¤âÆüËÜ¤ÏºÇÂç¤ÎÇã¤¤¼ê¤À¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤ÏÆüËÜ¤ÎÇÀ¿å»ºÉÊ¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢½ÐÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢¥ê¥ó¥´¤Î77.5¡ó¡¢¥Ö¥É¥¦¤Î58.6¡ó¡¢¥ä¥Þ¥¤¥â¤Î53.4¡ó¡¢³Á¤Î42.5¡ó¤ÏÂæÏÑ¸þ¤±¤Ç¡¢¥Û¥¿¥Æ¤äÏÂµí¡¢¥â¥â¡¢¥¤¥Á¥´¡¢¥Ê¥·¤âÂæÏÑ¤ÏÆüËÜ¤Î2ÈÖÌÜ¤ÎÍ¢½ÐÀè¤À¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤âÂæÆüÁÐÊý¤Î¿Í¡¹¤¬¸ß¤¤¤ÎÇÀ¿å»ºÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸ß·Ã´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤ÎÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë»ÔÄ¹¤ÏÆ±Æü¡¢¹âÍº»ÔµÄ²ñ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÏÂæÏÑ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹â»Ô¡Ê¹âÍº»Ô¤ÎÎ¬¾Î¡Ë¤â¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¢ÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñ¹âÍº»öÌ³½ê¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê¸òÎ®¤ò¤·¡¢ÂæÆü¸òÎ®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Î²«°ÎÅ¯¡Ê¤³¤¦¤¤¤Æ¤Ä¡Ë»ÔÄ¹¤â21Æü¡¢ÂæÆî¤ÏÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤äÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÄ¹´üÅª¤Ê±ýÍè¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ÇÀ»ºÊª¤Ê¤É¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò½ä¤ë¶¨ÎÏ¤Ç¤â¸ß·Ã´Ø·¸¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢Í§¹¥Åª¤Ê¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤È¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¢ÎÓ¹ªû±¡¢Ä¥±É¾Í¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
