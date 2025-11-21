礼衣“心の強さ”をテーマにした2ndシングル「ビアンカ」リリース決定
礼衣が、12月3日に2ndシングル「ビアンカ」をリリースする。
■透明感のある旋律と繊細な歌声が静かな決意を感じさせる一曲
「ビアンカ」は、前作に続き礼衣自身が作詞作曲を担当したオリジナル楽曲。過去の痛みや迷いを抱えながらも一歩踏み出す“心の強さ”をテーマに、透明感のある旋律と繊細な歌声が静かな決意を感じさせる一曲となっている。
礼衣は、2019年から2024年まで音楽ユニット「ツユ」のボーカルとして活動。YouTubeチャンネル登録者数136万人、総再生回数4.5億回超という実績を持ち、国内外で高い支持を獲得してきた。
2025年3月には「礼衣、はじまります。」というメッセージとともに個人のXアカウントを開設。その後、MAISONdesの新プロジェクト「日曜日のメゾンデ」のボーカルとしても活躍し、同年9月には1stデジタルシングル「違法建築」をリリースするなど、ソロアーティストとしての活動を本格化させている。
■リリース情報
2025.12.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ビアンカ」
■関連リンク
礼衣 OFFICIAL X
https://x.com/reibowwow
礼衣 OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/reibowwow/