¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡ÈºÇ¶áÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¡É¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÉ¤¹¤®¤¿¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊ¬Á´ÉôÇã¤Ã¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê40ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î22ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤«¤ë¶â¡©¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤È¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´Á³¤¢¤Î¡¢Âç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ìÅüÃÍ¤òÂ¬¤ëµ¡³£¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶ÐÂ³37Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢·ìÅüÃÍ¤ò24»þ´ÖÂ¬¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¡³£¤ò¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊ¬Á´ÉôÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥¦¥§¥ó¥Ä¤â¤À¤¤¤Ö¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê·ò¹¯¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤È¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´Á³¤¢¤Î¡¢Âç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ìÅüÃÍ¤òÂ¬¤ëµ¡³£¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶ÐÂ³37Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢·ìÅüÃÍ¤ò24»þ´ÖÂ¬¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¡³£¤ò¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊ¬Á´ÉôÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥¦¥§¥ó¥Ä¤â¤À¤¤¤Ö¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê·ò¹¯¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£