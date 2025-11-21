¥Æ¥ìÄ«¡¦¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¡È°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¡É¹ðÇò¡ÖÇã¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹ ¡Á¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢ÏÃ¤»¤ÐÀ¤³¦¤¬À²¤ì¤ë¤«¤â¡£¡Á¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥â¥ä¥Ï¥ì¥×¥é¥¹¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Èº½Åü¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ª¾ë¤ÎÌÏ·¿¥¢¡¼¥È¡É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡Ö°ìÅÙ¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤·úÂ¤Êª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¿¹Àî¥¢¥Ê¤¬°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿¹Àî¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö½µËö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª²È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢½»Âð¤Î¸«³Ø²ñ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¡ØÃæ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£Çã¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËÌÂÏÇ¤ÊµÒ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥â¥ä¥Ï¥ì¥×¥é¥¹¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Èº½Åü¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ª¾ë¤ÎÌÏ·¿¥¢¡¼¥È¡É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡Ö°ìÅÙ¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤·úÂ¤Êª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¿¹Àî¥¢¥Ê¤¬°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿¹Àî¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö½µËö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª²È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢½»Âð¤Î¸«³Ø²ñ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¡ØÃæ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£Çã¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËÌÂÏÇ¤ÊµÒ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£