»ÔÈÎ¤ÎÉ÷¼ÙÌô¤Ï¤Û¤Ü»È¤¨¤Ê¤¤¡£µ¤·Ú¤ËÌô¤òÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂÃËÀ¤Î¤½¤Î¸å¡¿É×¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¥
²È¤Ç¤Ï¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ×¡£¤¿¤ÀÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢É×¤Ï¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤À¤Ã¤¿¡ª
¡ØÉ×¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤ÎÉ×¤ò´Ñ»¡¤·¤¿ºÊ¤Î7Ç¯´Ö¤ÎµÏ¿¡£ºùÌÚ¤¤Ì¡Ê@kinumanga¡Ë¥¨¥Ã¥»¥¤Âè3ÃÆ¡ª
°ËÆ£ÉÂ±¡ Æâ²ÊÉôÄ¹ ÅÏî´ÆàÄÅ»Ò»á´Æ½¤¡£
¡ØÉ×¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤ÎÉ×¤ò´Ñ»¡¤·¤¿ºÊ¤Î7Ç¯´Ö¤ÎµÏ¿¡£ºùÌÚ¤¤Ì¡Ê@kinumanga¡Ë¥¨¥Ã¥»¥¤Âè3ÃÆ¡ª
°ËÆ£ÉÂ±¡ Æâ²ÊÉôÄ¹ ÅÏî´ÆàÄÅ»Ò»á´Æ½¤¡£