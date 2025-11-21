²È¤Ç¤Ï¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ×¡£¤¿¤ÀÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢É×¤Ï¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤À¤Ã¤¿¡ª

¡ØÉ×¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à

¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤ÎÉ×¤ò´Ñ»¡¤·¤¿ºÊ¤Î7Ç¯´Ö¤Îµ­Ï¿¡£ºùÌÚ¤­¤Ì¡Ê@kinumanga¡Ë¥¨¥Ã¥»¥¤Âè3ÃÆ¡ª

°ËÆ£ÉÂ±¡ Æâ²ÊÉôÄ¹ ÅÏî´ÆàÄÅ»Ò»á´Æ½¤¡£