¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÊÒ²¬·ÃÎ¤¡¡3ÆüÌÜ1¡¢2Ãå¤Ç¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¥»¥Ö¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Í½Áª¤Ï9R¤Þ¤Ç¡£10R°Ê¹ß¤Ï¥Î¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤Î°ìÈÌÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Î1²óÁö¤ê¤Ï5Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÊÒ²¬·ÃÎ¤¡Ê46¡á»³¸ý¡Ë¤¬3ÆüÌÜ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°1R¤Ç¤Ï4¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¤¥óÀè¥Þ¥¤¤Î¿·ÅÄË§Èþ¤ËçØÀè¡Ê¤Ø¤µ¤¡Ë¤ò¤«¤±¡¢2¥Þ¡¼¥¯¤ò¶¯µ¤¤Ë°ú¤«¤º¤Ë2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾11R¤Ï2Ãå¡£2ÆüÌÜ¤Ë¤â¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ²½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡£¡Ö2ÆüÌÜ¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹Â¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Í½Áª¥é¥¹¥ÈÁö¤È¤Ê¤ë7R¤Ï2¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼ê·ø¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ½àÍ¥¹¥ÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£