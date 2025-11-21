Ä¹ÌîGR¤¬Ìð´ÓÎ¶ÇÏ¤ÈÃÝÆâÍµµ®¤Î¥±¥¬¤òÊó¹ð¡Ä 2Áª¼ê¤È¤âÉüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê
¡¡V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»ÒÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎÄ¹ÌîGaRons¤Ï20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Ìð´ÓÎ¶ÇÏ¤ÈÃÝÆâÍµµ®¤Î2Áª¼ê¤¬¥±¥¬¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÌð´Ó¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤éÁª¼ê·ó¥³ー¥Á¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥êー¥°Àï6»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·13ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ë¤ÆÂ¼ó¤òÇ±ºÃ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£´°¼£¤Þ¤Ç¤Ï»î¹ç¤Ø¤ÎÂÓÆ±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃÝÆâ¤Ï2024Ç¯12·î¤ËÄ¹ÌîGR¤Ø²ÃÆþÆâÄê¤·¤¿¥ëー¥ー¡£ºòµ¨¤Ï¥êー¥°Àï3»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·8ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«ËëÅö½é¤«¤é¥±¥¬¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¤ÏÂÓÆ±¤³¤½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡2Áª¼ê¤È¤â´°¼£¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½½Ê¬¤ËÎÅÍÜ¤·¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ÇºÆ¤Ó¥³ー¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
