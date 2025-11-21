¡Ú£Ö¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¡ÛÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤ÎÀï¤¤¤ÇÁÀ¤¦¤ÏJ1¾º³Ê¡¡»³¸ý·Ö¼ç¾¡Ö¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁö¤êÀÚ¤ë¡×¡ÔÄ¹ºê¡Õ
J2¥êー¥°¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡£
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï23Æü¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥êー¥°Àï¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ÇJ1¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»Ä¤ê2»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢J1¾º³Ê¤¬1¥Áー¥à¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Î½ç°ÌÉ½¤Ç¤¹¡£
¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢8°Ì¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Þ¤Ç¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ëÂçº®Àï¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£Àá°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ¥«ー¥É¤¬¡ÖV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡×ÂÐ¡Ö¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¡×¤Î¼ó°Ì·èÀï¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¾¡ÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö1¡×¡£
»î¹ç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Î¾º³Ê¾ò·ï¤Ï¡¢¿å¸Í¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾å¤Ç3°Ì¤ÎÂçµÜ¤È4°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¡£
8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿å¸Í¤¬J2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
19Æü¡¢ºÇ½ªÀï¤òÁ°¤ËëÝÁá»Ô¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¡£
º£µ¨¡¢¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»³¸ý·ÖÁª¼ê¤Ï¡¢¾º³Ê¤â¤«¤«¤ë»î¹ç¤Ç¡¢Ê¿¾ï¿´¤¬Âç»ö¤À¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³¸ý ·Ö ¼ç¾¡Ë
¡ÖÁê¼ê¤¬¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤ò½ª¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
µåºÝ¤â·ã¤·¤¯¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤¿»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢90Ê¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÁö¤êÀÚ¤ë»Ñ¤Ï¤ß¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢7Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë»Ø´ø´±¤È¤·¤Æº£µ¨¤ÎÅÓÃæ¤ÇÉüµ¢¤·¡¢¥Áー¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿å¸ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹âÌÚ ÂöÌé ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö(¿å¸Í¤Ï¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖÂç¤¤Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤ì¤È¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÎÆÀÅÀ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¥Áー¥à¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤É¤Á¤é¤¬¤È¤ë¤«¤Ç¡¢¥²ー¥àÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¤â·Ç¤²¤¿ ¡ÈTEPPEN¡É ¤ò³Í¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¹ºê¤ÎÎÏ¤òÌ¥¤»¤ë°ìÀï¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¡£
¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤È¤Î±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥Ôー¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢23Æü¸á¸å1»þ5Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡£
NIB¤Ç¤Ï¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤ÎJ1¾º³Ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
23ÆüÆüÍË¤Î¿¼Ìë1»þ25Ê¬¤«¤é¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
