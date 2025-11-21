Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö£²£±¡¦£³Ãû±ß¡¢¹â»Ô¼óÁê¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡×¡ÄÁ°Ç¯ÅÙ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë
¡¡À¯ÉÜ¤Ï£²£±Æü¤ÎÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ä·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸ºÀÇÊ¬¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿µ¬ÌÏ¤Ï£²£±¡¦£³Ãû±ß¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¹ñ¤Î°ìÈÌ²ñ·×ºÐ½Ð¤Ï£±£·¡¦£·Ãû±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¡£Áí³Û¤Ç£±£´¡¦£¸Ãû±ß¡¢°ìÈÌ²ñ·×ºÐ½Ð¤Ç£±£³¡¦£¹Ãû±ß¤À¤Ã¤¿Á°Ç¯ÅÙ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢ºâÀ¯»Ù½Ð¤Ç·Êµ¤»É·ã¤ò¿Þ¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î»ÑÀª¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Âç·¿ÂÐºö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÎ×»þ³ÕµÄ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê»Üºö¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ï¡¢¡Ò£±¡ÓÀ¸³è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Ò£²¡Ó´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡¦À®Ä¹Åê»ñ¤Ë¤è¤ë¶¯¤¤·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¡Ò£³¡ÓËÉ±ÒÎÏ¤È³°¸òÎÏ¤Î¶¯²½¡½¡½¤Î£³ËÜÃì¤Ç¹½À®¤·¤¿¡£
¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â£²Ãû±ß¤ò·×¾å¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤äÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Î¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤Î»Ù±ç¤òÍèÇ¯£±¡Á£³·î¤ËºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡¡²È·×¤ÎÉéÃ´·Ú¸ººö¤È¤·¤Æ¡¢£±£¸ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â£±¿Í¤¢¤¿¤ê£²Ëü±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤È·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÊä½õ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡´íµ¡´ÉÍý¡¦À®Ä¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Â¤Á¥¶È¶¯²½¤Î´ð¶â¤Ë¡¢£±£°Ç¯´Ö¤Ç£³£µ£°£°²¯±ßÄøÅÙ¤ò»Ù½Ð¤¹¤ë¡£´±Ì±¤Ç£±Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Î³«È¯»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ò¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤Î£²¡ó¤Þ¤ÇÁý³Û¤¹¤ë·×²è¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤ËÃ£À®¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¤Ø¤Î»ñ¶â·«¤ê»Ù±ç¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Èï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½È÷Èñ¤â³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÎºÐ½Ð¤äÌ±´Ö»Ù½Ð¤ò´Þ¤á¤¿»ö¶Èµ¬ÌÏ¤¬£´£²¡¦£¸Ãû±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¡£Æâ³ÕÉÜ¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¤ò£²£´Ãû±ßÄøÅÙ²¡¤·¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï³«²ñÃæ¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÂÐºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ìÈÌ²ñ·×ºÐ½Ð¤Î¤¦¤ÁÀÇ¼ý¤Ê¤É¤ÇÏÅ¤¨¤Ê¤¤Ê¬¤Ï¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤ÆÊä¤¦Êý¿Ë¤À¡£