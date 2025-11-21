40・50代の冬に“この1枚”！【ハニーズ】上品でオシャレ♡「ぽかぽかブラウス」

冬の装いは、できるだけ着太りを避けたいところ。上品な見た目をキープしつつ1枚で暖かく着られるトップスがあると、大人の冬コーデで重宝しそうです。【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】には、ウォームブラウスがラインナップ。公式サイトによると「見た目は通常のブラウスながら、裏起毛素材の裏地付き」という優れもの。オフィスにもなじむデザインで、この冬出番が多くなるかも。

1枚で華やぐ袖プリーツデザイン

【GLACIER lusso】「袖プリーツウォームブラウス」\3,980（税込）

袖のプリーツと首・袖口のシャーリングデザインが、さらりと着るだけで華やかに見せてくれるハイネックブラウス。柔らかそうなジョーゼット素材で、高見えも狙えます。立体感があり、1枚で着ても物足りなさを感じにくいのがポイント。スラックスに合わせればきれいめに、AラインスカートにINすれば女性らしく、シーンに合わせた着こなしを楽しめそうです。

結ばずに決まるボウタイデザインがGOOD

【GLACIER lusso】「ボウタイウォームブラウス」\3,980（税込）

首もとに上品なアクセントを添える、ボウタイ付きウォームブラウス。結ばずにそのまま形が決まる仕様で、忙しい朝にも頼れそう。メタルパーツは取り外しも可能で、ジャケットに合わせてオフィス仕様に、あえてジーンズでカジュアルにと幅広いシーンで活躍の予感。裏起毛裏地付きなので、白を選んでも透けにくいのが安心ポイントです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M