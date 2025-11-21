デザイン可愛いぃぃ♡【3COINS】たっぷり使える大容量！「新作ストックバッグ」

毎日のキッチン仕事をちょっと楽しくしてくれる、【3COINS（スリーコインズ）】のストックバッグに注目！ デザイン性だけでなく、使い勝手のよさや容量も魅力。食品の保存はもちろん、小物整理にも大活躍してくれる実力派が揃いました。今回は、そんな新作ストックバッグをご紹介します。

保存力アップがうれしい！「マチありアルミストックバッグ30枚：SS ／ KITINTO」

ダブルジッパー仕様で密閉性が高く、安心して食材を保存できるストックバッグ。アルミ素材を使っているから、冷凍庫でも素早く冷却できて、おいしさをしっかり守ってくれそう。マチ付きで自立しやすく、汁気のあるものも安定して収納可能。30枚入りで、日常使いに重宝しそうな頼れる一品です。

コスパ重視派にもうれしい！「ストックバッグ：SS ／ KITINTO」

薄くて軽いストックバッグ。公式情報によると、耐冷・耐熱は「-20℃ ～ 70℃」まで対応しているから、冷蔵・冷凍保存もOK。ちょっとした食材の小分けや、お菓子、常備菜の保存など幅広く活躍してくれます。50枚入りというたっぷり容量なのも◎ イエローのデザインもさりげなく可愛く、使うたびに気分が上がりそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里