¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¾®°²¤ë¤ê²Ú¤¬3Ï¢¾¡¡Ö¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤«¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¥»¥Ö¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Í½Áª¤Ï9R¤Þ¤Ç¡£10R°Ê¹ß¤Ï¥Î¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤Î°ìÈÌÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤ËÆ¨¤²¤Æ½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¾®°²¤ë¤ê²Ú¡Ê28¡áº´²ì¡Ë¤¬3ÆüÌÜÁ°È¾6R¡¢5¥³¡¼¥¹¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ê·þ¤êº¹¤·¡£2¹æÄú¤Î¸åÈ¾10R¤Ï1¼þ2¥Þ¡¼¥¯µÕÅ¾¤Ç¤ÎÇòÀ±¥²¥Ã¥È¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ3Ï¢¾¡¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÁêËÀ¤Î33¹æµ¡¤Ï´°Á´¤ËËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´ÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤«¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¿¤Ó¤â¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈùÄ´À°¤ÇÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°¸¡¡¢½éÆü¤Ï½®Â¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä´À°¤¬¼Â¤Ã¤¿º£¤Ï¼«¿®¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÅþÃ£¡£¤â¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Ï5´ü¤Ö¤ê¤ËA1¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¾®°²¡£Í½Áª¥é¥¹¥ÈÁö¤Î8R¤ÇºÆ¤Ó½ä¤Ã¤Æ¤¤¿1¹æÄú¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¡¢½àÍ¥Àä¹¥ÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£