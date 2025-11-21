山田洋次監督（94）が、21日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋SP 木村拓哉と時代を彩る名優たち」（後8・00）にゲスト出演し、メガホンをとった「男はつらいよ」シリーズで長年、主演を務めた故・渥美清さんとの思い出を語った。

山田監督にとって映画91作目の「TOKYOタクシー」がこの日、公開。司会の黒柳徹子からは「渥美清さんと忘れられないタクシーの話があると」と振られた。

山田監督は「40年くらい前の話ですよ」と前置き。東京・赤坂の旅館で、次の「男はつらいよ」の脚本を書いていた時に、渥美さんが陣中見舞いに来てくれたことを明かした。

「夜、よく渥美さんがふらっと陣中見舞いに、せんべいなんか買ってきてくれて、“どうですか？進んでますか？”なんて。“メシでも食いに行きませんか？”って。銀座に出て、銀座で渥美さんにごちそうになって」

食事も終わり、渥美さんが旅館まで山田監督と助監督を送ってくれることに。ところが、乗り込んだタクシーの車内で、思わぬ急展開が待っていた。

脚本が煮詰まっていた山田監督がポツリ。「“このまま熱海にでも行って、温泉につかったりしたらいいんだろうな”って言ったら、“そうですね。じゃあ、行きましょう。運転手さん、熱海！”」。渥美さんの豪快すぎる判断で、タクシーは高速道路に乗り、熱海へ向かったという。

しかし、翌日にプロデューサーとの打ち合わせを予定していた山田監督。道すがら、気が重くなっていったという。「俺は昼に帰って来なきゃいけないなって。結果、朝早くに帰って来なきゃいけない。行ってもしょうがないなと思って、渥美さんに恐る恐る、“行くのはうれしいんだけど、ちょっと明日、お昼にこうこうこうこうで、やっぱり今日はやめるよ。またにして下さいよ”って言ったら、“そうですか”って」。結局、熱海へは行かず、引き返したという。

そのことについて、同乗した助監督とも話したという。「熱海に行けなかったのは残念だけど、半分くらい行ったね。可能性をちゃんと与えてくれた。仮に行っても、後悔したりしたんじゃないか」。その上で、「（熱海に行けるかもしれないという）喜びを渥美さんからもらったんじゃないかなって、そんな話をしたことがあった。忘れられませんよ」と懐かしんだ。