²ÐÆé¤Ë¾Æ¤Æù¡Ä²óÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¼÷»Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª³°¿©»º¶È¤Ç¡Ö²óÅ¾¡û¡û¡×Áý²Ã¤Î¥ï¥±¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
11·î22Æü¤Ï¡Ö²óÅ¾¼÷»ÊµÇ°Æü¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä²ó¤ë¤Î¤Ï¼÷»Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÐÆé¤Ë¾Æ¤Æù¡¢´ÅÌ£¤Þ¤Ç¡Ä¡Ö²óÅ¾¡û¡û¡×Áý²Ã¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¡È¤É¤ó¤Ö¤é¤³¡É¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë´ÅÌ£½è
²óÅ¾¼÷»Ê ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
11·î22Æü¤Ï¡Ö²óÅ¾¼÷»ÊµÇ°Æü¡×¤Ç¤¹¡£Í³Íè¤Ï²óÅ¾¼÷»Ê¤ò¹Í°Æ¤·¤¿ÇòÀÐµÁÌÀ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹¡¢Î©¤Á¿©¤¤¤Î¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¹©¾ì¤Î¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢1958Ç¯ Âçºå¡¦ÅìÂçºå»Ô¤Ë¡Ø²ö¤ë¸µÏ½¼÷»Ê¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼÷»Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª ²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¯
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ºÇ¶á¤Ï²óÅ¾¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤ª»®¤À¤±¤¬¥¹¥Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
²óÅ¾¼÷»ÊÉ¾ÏÀ²È¤ÎÊÆÀî¿À¸¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÁ´¹ñÌó4000¤¢¤ë²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Î¤¦¤Á¡¢9³ä¶á¤¯¤¬²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¼çÎ®¤Ï¡ÈÌµ²óÅ¾¡É¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½ºß¤Ç¤âÁ´Å¹ÊÞ¤Ç²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Ï¡È¶È³¦½é¡É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯11·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï²óÅ¾¥ì¡¼¥ë¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¼÷»Ê¥«¥Ð¡¼¤Ë¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼«Æ°¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¬³«¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Áö¤ë¾ÆÆù¡ª °Â¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¥ì¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ê¡ª
²óÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¼÷»Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºë¶Ì¡¦Àî±Û»Ô¤Ë¤¢¤ë²öÅ¾¥ì¡¼¥ó¾ÆÆù¡Ö¤¤¤Ã¤È¤¦¡×Àî±ÛÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ä¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Ê¤É¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç40¼ïÎà°Ê¾å¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°Â¤µ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²öÅ¾¥ì¡¼¥ó¤ä¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡¢¼«Æ°Àº»»µ¡¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Í·ïÈñ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤â²óÅ¾¥ì¡¼¥ë¤Ç¡ª¡Ö½Á¤¬Á´Á³¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¤¢¤Î¹ñÌ±Åª¥°¥ë¥á¤â¥ì¡¼¥ó¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¡¦Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹â°ì¾¦Å¹ Åâ¿ùÅ¹¡×¤Ç¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬¥ì¡¼¥ó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡Ä
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö»×¤ï¤º»äÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¥¹¡¼¥×¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬Á´Á³¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¡×
¤³¤Á¤é¤Î²ñ¼Ò¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¥ì¡¼¥ó¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é2Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý¹â²° ¹âµ×Ë ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡Ö¾ÍèÅª¤ËÏ«Æ¯¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥ó¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ªÃë¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¡¢3¿ÍÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ëÃ´Åö¤¬2¿Í¤ÇºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¤â¥³¥ì¤â¡È¤°¤ë¤°¤ë²½¡É
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿Í¼êÉÔÂ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²óÅ¾¥ì¡¼¥ë¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤È¤¤á¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ï²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¡Ö²óÅ¾²ÐÆé ¤Ê¤Ù´Ý¡×¤Ç¤Ï²óÅ¾¼÷»Ê´¶³Ð¤ÇËÜ¾ì¤Î²ÐÆé¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÊ¤Ë¤ªÆé¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÅ¾¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¢§¥¹¡¼¥×12¼ïÎà ¢§ÌôÌ£¡¦¤Ä¤±¥À¥ì15¼ïÎà ¢§¶ñºà90¼ïÎà¤ò¼«Í³¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î²ÐÆé¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Åò²Ï¸¶Ä®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÎ®´ÅÌ£ ¤à¤í¤µ¤À¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Î®¤ì¤ë¡È¥ê¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¿å¤Î¾å¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¡È¤É¤ó¤Ö¤é¤³¡¢¤É¤ó¤Ö¤é¤³¡É¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ³Ú¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£