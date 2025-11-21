2018年の就任後、花角知事は再稼働の判断を巡り「信を問う」という言葉を繰り返してきました。そして11月21日、再稼働容認を表明した知事が信を問う方法として選んだのが県議会で自身の信任を問うというものでした。花角知事のこれまでの発言から振り返ります。



柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり花角知事が出したのは「再稼働容認」の判断でした。



〈花角知事〉

「７つの項目について国の対応を確約をいただいたうえで新潟県としては了解するとしたいと思います」





2018年の県知事選で初当選した花角知事。就任当初、原発の再稼働をめぐる自身の判断については重い表現を使ってきました。〈花角知事〉「最も明確なやり方、重い方法は「県民に信を問う事」であると考えています。信を問う事になれば、在任中は再稼働はない」〈花角知事〉「何らかの答えが出せる環境が整うのであれば、それはそのタイミングで、まさに職を賭して確認するということもありえます」2011年の東日本大震災以降、全7基が停止している柏崎刈羽原発。東京電力は6・7号機の再稼働を目指し始めます。2017年には再稼働の前提となる「適合性審査」に合格しましたが、その後、侵入者を検知する設備が働いていないなど、不祥事が相次いで発覚。柏崎刈羽原発は原子力規制委員会から事実上の運転禁止命令を出されました。おととし1月。新年のあいさつに訪れた東電の経営陣に対し知事は―〈花角知事〉「いまのままでは信頼を失っていると申し上げざるをえない」しかしこの年の末、「運転禁止命令」は解除。これを受け、政府は県に対し再稼働への働きかけを強めます。〈齋藤健 経産相（当時）〉「地元の理解を得ながら再稼働を進めていく。こういう政府の方針を改めて（知事に）伝えた」知事がこれまで述べてきた「再稼働について信を問う」。この言葉は様々な解釈を生みました。〈花角知事〉「一般的に信を問うとは重い言葉。 解釈の可能性という意味では議議会の不信任とか住民投票とか可能性としてはあるのかもしれませんけれど、まさに存在をかけるという意味合いが強いと思います」Q）知事選も可能性にある？〈花角知事〉「知事選挙も当然、それがひとつの形だと思いますが」しかし、時間とともにより強調されていったのは「県民の意思を確認する」という言葉でした。〈花角知事〉「結論について県民の意思を確認する方法、その手法について現段階で決めているものはありません」そして11月21日、初めて明かした「県民の意思を確認する方法」。それは県議会に「信任か不信任かの判断を仰ぐ」というものでした。〈花角知事〉「その意思を確認する手法につきましては９月の定例会において県議会で知事が結論について県議会で県民の意思を確認するならばともに県民の代表である県議会として議会の意思を示すことを決議がなされております。手法は県議会で議事のやり方とかがあると思います。ただ意思として示していただきたい」県議会は知事を支持する自民党が過半数を占め、県側から原発の再稼働関連予算が提案された場合は、可決が見込まれます。県議会は12月2日に開会します。