2025年クリスマスはIKEAで「本物のモミの木」をゲットしよう🎄リースやスワッグ作りに使える「モミの木の枝」あるらしいぞ…🎅



今年もIKEA（イケア）にあの季節がやってきました。

2025年11月22日より販売がスタートするのは “本物のモミの木”！ 入荷数はどう？ 価格はいくら？ 気になる最新情報をチェックしましょ♪

さらに今年は “モミの木の枝” が新登場。木よりも簡単に飾れて、こちらもおすすめですよ〜!!

【毎年恒例、本物のモミの木！】

2006年より例年11月下旬から販売されている、本物のモミの木。店頭に並んだモミの木は、その見た目と香りだけでクリスマス気分が感じられ、いまやイケアの冬の風物詩になっていますよね。

実は私も前に購入したことがありますが、部屋中にただようフレッシュな香りとイキイキとした緑の葉に、いつも以上にワクワクするクリスマスシーズンを過ごせた記憶があります。

好みのオーナメントで飾りつけしたり、今年のクリスマス限定コレクション「ヴィンテルフィント（VINTERFINT） 2025」のグッズを添えたり。ぜひ皆さんならではのスペシャルなクリスマスツリーを作ってみて♪

【モミの木の枝が新登場】

とはいえ、日本の住宅事情を考えると、なかなかスペース的にモミの木を飾るのが難しい人も多いのでは？ そこでおすすめしたいのが、新登場の「モミの木の枝」。

キッチンや玄関の一角などのちょっとしたスペースに簡単に飾れて、モミの木同様にさわやかな香りを楽しめるそう。リースやスワッグなどのクラフトにもぴったりですよ！ さまざまな使いかたができそうで、どうやって使おうか、何を作ろうか、ワクワクしますね♪

【うれしいクーポンサービスも！】

モミの木は3999円、モミの木の枝は599円での販売。イケアのモミの木専用のクリスマスツリー スタンドは3500円です。

販売場所は全国のイケアの大型店舗、およびイケア横浜ベイクォーター。なくなり次第終了となりますが、今年は例年に比べて入荷数が限られているそうですので、ぜひ早めにお求めください。

なお、使い終わったツリーと「ツリー購入証明書」を返却期間内にイケア店舗に持っていくと、「ツリー購入証明書」を1000円分のお買物クーポンとして利用可能です♪ 返却期間＆クーポン利用期間は2026年1月5日〜1月18日で、3000円以上の買い物で使えますよ！

今年は本物のモミの木で本格的なクリスマスを楽しんでみるのはいかが？ ちょっぴり大変ですが、そのぶんクリスマスの楽しさもひとしおですよ！

※本文中の価格はすべて税込みです。

※販売エリアは混雑時、入場制限となります。

※イケアオンラインストア、イケア原宿、イケア渋谷、イケア新宿、イケア京都、イケア広島では販売しません。

※イケア横浜ベイクォーターでは回収は行いません。イケア横浜で回収となります。

参照元：イケア ジャパン、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

