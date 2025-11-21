女優の北川景子(39)が21日に放送のフジテレビ系「さんまのまんま 明石家おしゃべり万博！開幕SP」（後9・00）に出演。夫のミュージシャンでタレントのDAIGO（47）のテレビと違う面を見たいと頑張って行ったことを明かした。

北川は「私も出会って驚いたのが、喜怒哀楽って4つありますよね。人間って必ず。“怒と哀が僕はないんですよ”って、始めて食事に行った時に言われて。“凄いおだやかですよね”って話をしたら“怒と哀が僕はないんすよ。喜楽なんすよって言われて”。あんまり怒ったり、悲しんだりネガティブな感情がない」と明かした。

MCの明石家さんまが「俺も本番でしか会ったことないけど」と言うと「あのままです。家でも」と言い、さんまが「ほわーんとして過ごしやすいですよね」」と聞くと「出会ってしばらくはそうだったんです」と語った。

だが、「いよいよ結婚を考えていくって段階になった時に、全部さらけ出して欲しいって思ったんですね、私は。だから、何かちょっとイライラしている姿とか、私が怒ったら逆ギレしてくるとか、そういう人間らしさを求めちゃった時期があって。“全部、そいういうの見せてよ！”みたいな感じで。でも“いや、ないんだよね。別にないんだよね。文句とか”って言われて。でも、絶対あるはずだからって、凄い頑張って怒らせようとして」と説明した。

さんまが元妻の「大竹しのぶもそうやったのかな」と言うと「そうだと思います。テレビと違う面を見たいんですよ」と答えたが、さんまは「おたくの旦那と俺だけは、テレビと一緒だから…」と言い、北川は「それを“いや、絶対裏あるやろ。何か出して”って言っても、ないわけです。自分にだけ見せてくれるとか、何かないのかなって…」と、ちょっと残念そうに語った。

北川は2016年にDAIGOと結婚、5歳の長女、1歳の長男をもうけた。