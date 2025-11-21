FRUITS ZIPPER¤Î·îÂ­Å·²»¡Ê2023Ç¯»£±Æ¡Ë

FRUITS ZIPPER¤Î·îÂ­Å·²»¡Ê26¡Ë¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£LE SSERAFIM¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

·îÂ­¤Ï¡ÖLE SSERAFIM¤µ¤ó¡ª¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤­¤å¤ó¤­¤å¤ó¤·¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êµã¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Ô¥ª¥Ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢CANDY TUNEÂ¼ÀîÈì°É¡Ê25¡Ë¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡Ê26¡Ë¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤È·îÂ­¡¢Â¼Àî¤ÏHKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸µHKTÁÈ¡¢¥¨¥â¤¤¤è¡×¡Ö²èÌÌ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤¡¤Á¤ã¤ó¤Ó¤Ó¤Á¤ã¤ó¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¸µHKTÁÈ¸«¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö²èÌÌ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£