¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡õ¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡×LE SSERAFIM¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
FRUITS ZIPPER¤Î·îÂÅ·²»¡Ê26¡Ë¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£LE SSERAFIM¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
·îÂ¤Ï¡ÖLE SSERAFIM¤µ¤ó¡ª¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤å¤ó¤¤å¤ó¤·¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êµã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Ô¥ª¥Ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢CANDY TUNEÂ¼ÀîÈì°É¡Ê25¡Ë¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡Ê26¡Ë¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤È·îÂ¡¢Â¼Àî¤ÏHKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸µHKTÁÈ¡¢¥¨¥â¤¤¤è¡×¡Ö²èÌÌ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤¡¤Á¤ã¤ó¤Ó¤Ó¤Á¤ã¤ó¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¸µHKTÁÈ¸«¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö²èÌÌ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£