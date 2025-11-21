AKB48の海外姉妹グループ、KLP48は21日までに、29日に都内のホテルニューオータニで開催される、米大リーグのオリオールズ菅野智之投手（36）と、今季限りでの現役引退を発表した巨人長野久義外野手（40）のトークイベントに出演することを発表した。

イベントは「菅野智之・長野久義スペシャルトークイベント Presented by GOOD LIFE」と題し、昨オフに巨人からメジャー移籍した菅野が初年度終えた心境や来季の抱負などを語る。トークの相手役として、巨人時代から親交深く、今季で現役生活に一区切りをつけた長野が出演して盛り上げる。また、モデレーターを元テレビ朝日アナウンサーの川松真一朗氏（44）が務める。

反響は大きく、今月7日にチケットが販売されるとすぐに完売に。20日午後7時7分から追加販売も開始したが、1分で完売する盛況ぶりとなっている。

また、会場では両選手によるサイン入りグッズが当たる抽選会なども実施する。

また、川松氏は自身のSNSで「これまで多くの人々に夢や希望を発信し続けてきたすごい2人と対談をします。私がモデレーターを務める事になりました。是非、皆さま、当日は会場でお会いしましょう！！」と呼びかけている。

◆KLP48 AKB48の海外姉妹グループとして、昨年7月にマレーシアを拠点に活動を開始。AKB48の行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽、STU48の甲斐心愛の日本人4人が発足と同時に移籍し、現地オーディションで選ばれた9人を加えた計13人が1期生メンバーとなった。今秋には2期生も加入。年内をめどにクアラルンプールに専用劇場も完成予定となっている。