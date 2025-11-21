「あなたといる意味はない」断言→1000万超借金夫とついに離婚｜1400万円借金夫と離婚した話【ママリ】

育児休業中だった主人公・里美は、家族が増えた幸せの絶頂から一転。夫・壮太(32歳)の突然の退職と、無謀な起業計画に直面してしまいます。楽観的な夫が勝手に1000万円を借金し会社を設立しますが、わずか半年で事業は破綻してしまいます。里美は、愛するわが子たちのため、夫と離婚を決意しました。『1400万円借金夫と離婚した話』第5話をごらんください。

弁護士に相談後、義母と壮太を交えて最後の話し合いが行われました。壮太は反省の色を見せず、次のビジネスを画策している様子。里美は、450万円の使途明細を突きつけ、慰謝料、養育費、全額返金を要求して―――。

義実家を巻き込み話し合い

真紀に背中を押されて数日後、私は弁護士に相談を済ませた上で、義母と壮太を呼び出し、話し合いの場を設けました。これが、壮太との夫婦生活の、最後の清算の場になるだろうと覚悟していました。



「壮太くんの会社のこと、そして借金のこと、お母様にも全て知っていただきたくて」



私が冷静に話し始めると、義母はすぐに「ごめんなさい、里美さん…」と頭を下げました。義母は、息子の尻拭いをさせられ続けてきた、気の毒な人です。しかし、当事者である壮太は違いました。



「なんだよ、改めて話すことなんてないだろ。会社は畳むって言っただろ？」



彼はふて腐れたように言います。



「いや、あるよ。壮太、あなた、会社を畳むと言いつつ、もう次のビジネスの話をしてるんでしょう？それも、また誰かの金を使って」

懲りない夫に怒りは頂点

壮太は、図星を指されて口を開きました。彼は、既に他の友人に新しいビジネスの話を持ちかけていたのです。その無反省さ、反省の欠片もない姿勢に、私の怒りは頂点に達しました。最後まで、彼は自分の夢に酔いしれ、現実の責任から逃げようとしている。



「もういい。お母様、壮太の会社の借金は1400万円。これは会社と壮太個人の問題として、今後、弁護士を立てて話し合います。でも、これだけは知っておいてください」



私は、私が壮太に貸した、いえ、むしり取られた450万円の詳細を、一つ一つ、義母と壮太の前で暴露しました。いつ、何を理由に、いくら渡したか。通帳の記録と、LINEの履歴をプリントアウトしたものをテーブルに置きました。



「この450万円は、りゅうとけんの学費、私たちの家の頭金、そして私の生活防衛資金です。壮太は、この半年間で、私の全財産を食い潰したの。しかも、私に無断で、会社名義で400万も借りていた」



義母は、想像以上の金額と、息子のあまりに卑劣な行為に、言葉を失い、顔面蒼白になりました。壮太は、ただただうつむいたまま、だんまりを決め込んでいます。この土壇場でも、彼は責任を取る姿勢を一切見せませんでした。

わが子との幸せのために…

「今日のあなたの態度を見ていて決めた。もう、あなたといる意味はないね」



私は迷いを完全に断ち切り、壮太に言い渡しました。



「私は、あなたと離婚します。慰謝料、養育費。そして、私から借りた450万円の全額返金。この3つを、あなたには要求します。逃げることは許しません。全て法的に清算しましょう」



壮太は、顔を上げようともしませんでした。彼には、もはや何も成す術がなかったのでしょう。彼は消え入りそうな声で



「……分かった」



と合意しました。



その後、弁護士を立て、話し合いは進みました。壮太は全ての条件を飲み、養育費と慰謝料、そして私が貸した金額の返済計画が公正証書として残されました。彼は会社を清算し、残った借金を背負って、私たちの前から去っていきました。



壮太の無責任な行動には、きっちりと「借金と返済の義務」という形でしっぺ返しがありました。不安と怒りから解放された私は、友人・真紀の言葉に感謝を捧げながら、新しい道を歩む決意を固めています。

あとがき：無責任の代償、清算のメス

最後の話し合いでの、壮太の無反省な態度と、すぐに次の夢に逃げようとする姿勢は、里美さんを完全に離婚へと突き動かす決定打となりました。里美さんが通帳やLINE履歴という確固たる証拠を突きつけ、金銭を「むしり取られた」と暴露する場面にはスカッとしますね。



壮太には借金と返済の義務という現実の代償が残り、里美さんには「解放」という新しい人生が訪れました。子どもたちを守るために下した、里美さんの力強い決断が報われるラストです。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）